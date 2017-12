Schüler des Gymnasiums am Markt geben Weihnachtskonzert

Der Chor des Gamma unter der Leitung von Christian Bernet mit einem bunten Programm an Pop- und Weihnachtsliedern.

Achim - Ein Dirigent im Rentierkostüm, Bläsernovizen mit Blechdosen im Namen und ein vorwiegend von populären Klängen geprägtes Programm – das konnten Besucher am Dienstagabend im Achimer Kasch erleben. Im Kulturhaus Alter Schützenhof gaben die Schüler der Musikklasse und die Musik-AGs des Gymnasiums am Markt (Gamma) ein Weihnachtskonzert und zeigten gleichzeitig ihren musikalischen Leistungsstand.

Bei der Begrüßung freute sich Schulleiter Dirk Stelling über ein volles Haus und versprach einiges Neues und Interessantes, vor allem von der neuen Bläserklasse und der Big Band.

Stelling dankte den Eltern und Kollegen, auch von der Kreismusikschule, für ihren Einsatz ohne den es nicht möglich gewesen wäre, den heutigen Stand zu erreichen. Auch den Sponsoren, der Kreissparkassenstiftung, der Willi-Heinz-Stefen-Stiftung und dem Schulverein, dankte er für die großzügige finanzielle Unterstützung.

Highlight des Abends

Das Highlight des Abends waren zweifelsfrei der Chor (Leitung: Christian Bernet) mit einem bunten und aufgeweckten Programm an Pop- und Weihnachtsliedern und der Band „Friday“ (Leitung: Michael Dräger), die als „alte Hasen“ souverän die Bühne rockten und es vorzogen, mehr Pop- als Weihnachtsklänge zu spielen. Mit Chuck Berrys „Johnny B. Goode“ beendeten sie in einem vor Begeisterung tobenden Saal das Weihnachtskonzert des Marktgymnasiums.

Vielversprechend waren aber auch die anderen Schülerauftritte an diesem Abend. Den Anfang durfte die erst seit drei Monaten zusammen spielende Bläsergruppe unter Leitung von Jan Drewes bestreiten. Für die kurze Zeit boten Sie mit einen Mix aus Weihnachts- und Volksliedern eine beachtenswerte Leistung. Ebenso die Big Band, „The Tin Cans“, ebenfalls neu und noch in einer Minimal-Besetzung, zeigte mit bekannten Melodien eine gute Leistung. Bei dem populären Lied „Rudolph, The Red- Nosed Reindeer“ dirigierte Drewes, dabei selbst als rotnasiges Rentier „Rudolph“ dekoriert. Für beide Gruppen sprach Drewes von einer „guten und vorzeigbaren Leistung und Entwicklung“.

+ Die Band „Friday“ unter Leitung von Michael Dräger rockte zum Schluss das Kasch mit mehr Pop- als Weihnachtsklängen. © hem

Für die bereits seit zwei Jahren zusammen spielende Bläser-AG war es schon etwas einfacher: Deren Interpretationen von Volks- und Weihnachtsliedern, wie beispielsweise „Kumbaya, My Lord“, kamen sehr gut an.

Tolle Auftritte

Der Auftritt von Antonia Honemann, die auf der Querflöte „Mary Did You Know“ spielte und dabei von Jan Drewes am Klavier begleitet wurde, ließ schon aufhorchen.

Auch der anschließende Spieleinsatz einzelner kleiner Bläserensembles war hörenswert. Und nicht zu vergessen: Diana Koshihow (Klavier) und Philipp Erasme (Gitarre), beide Schüler von Michael Dräger, machten sich als Duo mit dem Stück „Apologize“ alle Ehre.