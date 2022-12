„Christos narodivsja!“: Alena Senn erklärt, wie es den Flüchtlingen in Achim geht und wie sie Weihnachten feiern

Von: Dennis Bartz

Alena Senn spricht auf dem Achimer Weihnachtsmarkt über ukrainische Weihnachtsbräuche. © Bartz

Achim – „Christos narodivsja!“, auf deutsch: „Christus ist geboren!“ – mit diesen Worten begrüßen sich Ukrainer an den Weihnachtstagen. Und so machen es auch die rund 350 Frauen, Männer und Kinder, die wegen des Angriffskriegs Russlands auf ihr Land nach Deutschland geflohen sind und schließlich in Achim eine neue Heimat gefunden haben – auf unbestimmte Zeit.

Fast alle von ihnen wollen so schnell wie möglich zurück in die Ukraine und sind enttäuscht darüber, dass der Krieg länger dauert als zunächst erwartet. Vereinzelt sind Menschen sogar trotz der Krisensituation in die Ukraine zurückgekehrt. „Aus Heimweh“, erklärt Alena Senn, die selbst vor 18 Jahren nach Deutschland gekommen ist – ohne Not: aus Liebe.

Die 44-Jährige hat in den vergangenen Tagen mit vielen Geflüchteten gesprochen und beschreibt die Stimmung unter ihnen als „sehr bedrückt“. „Sie sind hier in Achim gut aufgenommen worden und mögen die Stadt – aber besonders jetzt in der Weihnachtszeit fällt es ihnen schwer, so weit weg von zu Hause zu sein. Sie wissen, dass ihre Familien und Freunde in der Ukraine oft ohne Strom sind, versuchen Kontakt zu halten zu geliebten Menschen, die an der Front sind – zu Ehemännern, Brüdern und Vätern“, betont Senn.

Es seien zumeist Frauen, die mit einem oder sogar mehreren kleinen Kindern das noch ungewohnte Leben in einem für sie weiterhin fremden Land bewältigen müssen. „Sie sind aus ihrer Welt und aus ihrem vertrauten Umfeld gerissen worden“, erklärt Alena Senn.

Um dabei zu helfen, den Kindern und Jugendlichen das Einleben in Achim ein wenig zu erleichtern und so etwas wie Alltag zu schaffen, unterrichtet sie Deutsch am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium (Cato). „In den Willkommensklassen sind zwei nach Alter getrennte Gruppen mit insgesamt 30 Kindern zwischen 10 und 13 sowie 14 und 18 Jahren – das klappt gut“, betont sie.

In diesen Tagen haben die Schüler genau wie ihre deutschen Klassenkameraden schulfrei – schließlich ist Weihnachten. Und das wird in der Ukraine traditionell groß mit der Familie gefeiert. „Weil das in diesem Jahr leider nicht geht, werden die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Achim sich mit anderen Geflüchteten treffen oder ihre deutsche Gastfamilie besuchen“, weiß Alena Senn, die auf die Unterschiede in der Kultur hinweist.

Obwohl der religiöse Anlass, die Geburt Jesu, in beiden Ländern derselbe ist und oft der Besuch in einem Gottesdienst dazugehört, gibt es in der Ukraine einige Besonderheiten im Vergleich zu den deutschen Bräuchen.

Das fängt bereits beim Zeitpunkt an: Nach dem in der Ukraine gültigen julianischen Kalender fallen die Weihnachtsfeiertage nämlich auf den 6. und 7. Januar. „Doch seit diesem Jahr feiern viele Menschen auch nach dem gregorianischen Kalender, also am 25. und 26. Dezember – wegen der Umstellung meist sogar an beiden Terminen“, erklärt Alena Senn. Abschluss der Weihnachtszeit ist mit dem Dreikönigsfest am 6. beziehungsweise 19. Januar.

Große Unterschiede gibt es auch darin, was auf den Tisch kommt. Am ersten Weihnachtstag, dem letzten Tag der Fastenzeit am 6. Januar, werden traditionell zwölf fleischlose Speisen vorbereitet. Dann gibt es unter anderem Kutja, eine Süßspeise aus Weizenkörnern, Walnüssen, Mohn und Honig – und Uswar, ein Getränk mit getrockneten Birnen, Äpfeln und Kirschen. Sehr beliebt sind auch die Teigtaschen, genannt Wareniki, und Borschtsch-Eintopf. „Dazu steht immer Brot auf dem Tisch. Das ist für Ukrainer ein Symbol für Wohlstand und Leben“, ergänzt Alena Senn.

Das Zuhause wird ebenfalls festlich dekoriert, dazu ein Tannenbaum aufgestellt und geschmückt – meist mit Naturmaterialien und Bonbons. „Anders als hier in Deutschland gibt es Weihnachten aber keine Bescherung“, sagt Alena Senn, die diese Tradition mit ihrer Familie aber übernommen hat – sehr zur Freude ihrer Kinder.

Am traditionellen zweiten Weihnachtstag, 7. Januar, endet die Fastenzeit – und dann wird groß aufgetischt: mit Ente, verschiedenen Fleischgerichten und Sülze. „Dazu sind dann auch die Taufpaten und weitere Verwandtschaft eingeladen“, so Senn.

Wenn der erste Stern am Himmel zu sehen ist, verkleiden sich die Kinder wie die Sternsinger. Sie gehen von Haus zu Haus und singen traditionelle ukrainische Weihnachtslieder – den Kolaidka. Als Dankeschön erhalten sie kleine Geschenke, meist Süßigkeiten und Geld. „Innerhalb der Ukraine gibt es je nach Region viele weitere Traditionen und Bräuche“, erklärt Alena Senn.

Am Morgen des 14. Januar obliegt es den Männern, als erstes ein Haus zu betreten und dort Getreide zu verstreuen. „Das soll Glück und Wohlstand bringen“, erklärt Alena Senn. Zum Start ins neue Jahr werden erneut zwölf Speisen zubereitet und traditionelle Lieder gesungen, genannt Schtschedriwkas.

Silvester wird besonderer Besuch erwartet: Väterchen Frost, und der bringt Geschenke mit. „Dieses Jahr wollen aber viele Menschen darauf verzichten, einerseits weil die Stimmung nicht so gut ist, aber auch, weil ihnen das Geld dafür fehlt“, erklärt Alena Senn. Aufs neue Jahr wollen die Geflüchteten aber trotzdem anstoßen – verbunden mit dem tiefen Wunsch nach Frieden in der Ukraine und dem Gruß: „Vitajem s Novim Rokom!“ – „Ein frohes neues Jahr!“