Grüne Liste: Christiane Siemer rückt auf

Samstgemeinde - Die Grüne Liste Thedinghausen hat bei den Vorstandswahlen auf ihrer Mitgliederversammlung auf dem Biohof Böse-Hartje in Eißel einen Generationswechsel auf den Weg gebracht.

Dieter Mensen übergab die jüngst „volljährig“ gewordene, jetzt 18 Jahre alte Wählergemeinschaft in die Hände der neuen 1. Vorsitzenden Christiane Siemer und bekleidet jetzt den erst kürzlich neu geschaffenen Posten des 2. Vorsitzenden. Die Grünen fungieren damit quasi mit einer Doppelspitze, denn der langjährige Vordenker Dieter Mensen wird weiterhin seine Meinung an exponierter Stelle kundtun.

Die 48-jährige Christiane Siemer aus Eißel, langjähriges Mitglied der Grünen und seit 2016 im Gemeinderat Thedinghausen und im Samtgemeinderat vertreten, freute sich sichtlich über das einstimmige Wahlergebnis. Siemer: „Mit Dieter Mensen als erfahrenem Kommunalpolitiker an meiner Seite fühle ich mich gut gestärkt für die neue Aufgabe.“

„Mit Mensen geht ein Mann der leisen Töne in die zweite Reihe. Einer der besonnenen Art, der blitzgescheit und im richtigen Moment die passenden Worte findet und unsere Positionen immer vortrefflich vertreten hat. Jetzt kriegt ihr eine lautere, impulsive und zeitweise ungeduldige Vorsitzende. Habt ihr euch das gut überlegt?“, scherzte Christiane Siemer bei der Amtsübergabe.

Dieter Mensen blickt zufrieden auf die letzten 18 Jahre zurück und erklärt auf Nachfrage: „Die Grüne Liste hat sich inzwischen voll etabliert. Unser größter Erfolg war sicherlich, dass wir es geschafft haben, dass Harald Hesse zum Samtgemeinbürgermeister gewählt worden ist. Zudem sind wir in allen Räten vertreten – Samtgemeinde, Thedinghausen, Riede, Emtinghausen und Blender. Damit sind grüne Themen auch überall präsent.“

Christiane Siemer stellt, angesprochen auf den am Wochenende vollzogenen Linksruck im Vorstand der Landessgrünen fest: „Natürlich werde ich meine Gedanken mit in die Vorstandsarbeit einbringen. Meine Wahl hat nichts mit einem Linksruck zu tun. Ich zähle mich zu den Wertkonservativen. Unsere Kommunalpolitik war bisher an der Sache orientiert und das wird auch so bleiben.“

Neu in den Vorstand gewählt wurde Dirk Jacobs als Schriftführer, der auch schon in lokalpolitischen Gremien aktiv war. Stefanie Gogoll als Kassenführerin und ihr Vorgänger und jetziger Stellvertreter Hayo Koch-Callies wurden 2017 für zwei Jahre gewählt und verbleiben somit im Amt.

sp