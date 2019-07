Chorkonzert trotz Hitze ausverkauft

Bereits im Februar gab der Bremer Frauenchor Chorona unter Leitung von Martina von Ahsen mit einem Chor-Vorspiel ein gefeiertes Konzert im Blauen Saal und nahm deshalb die Einladung von Micha Keding gerne an.

Achim - Von Ingo Schmidt. Stimmbildung, eingrooven und rein in die Musik – so kennzeichnete Workshopleiter Micha Keding den Programmablauf beim Chornachmittag am Freitag im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Am Abend folgte unter dem Titel „Summertime“ ein Konzert mit dem Jazzkollektiv und dem Frauenchor Chorona aus Bremen.

Bereits am Nachmittag führte der Bierdener Jazz- und Kirchenmusiker Micha Keding rund 80 begeisterte Sängerinnen und Sänger sowie interessierte Chorleiterinnen und -leiter in die Feinheiten anspruchsvollen Chorgesangs. Die Teilnehmer kamen aus der nahen Umgebung und dem Landkreis Verden, aber einige hatten für das Angebot auch eine weitere Anreise von Hildesheim oder Osnabrück in Kauf genommen.

Gemeinsam bereitete die Gruppe vier Stücke vor, die später am Abend im Blauen Saal vor Publikum vorgetragen werden sollten. Aber wegen der großen Resonanz und der ungewöhnlich hohen Teilnehmerzahl folgte eine Planänderung: „Ein Kompliment“ (Sportfreunde Stiller), „Man In The Mirror“ von Michael Jackson, „Thousend Years“ von Christina Perri und „A Lovely Day“ (Bill Withers) ertönten direkt im Anschluss an den Workshop im Großen Saal vor Freunden und Verwandten.

Das Konzert des Jazzkollektivs unter Leitung von Micha Keding am Abend im Blauen Saal, zusammen mit dem Bremer Chor Chorona, war trotz hoher Außentemperaturen ausverkauft. „Wir präsentieren Pop- und Jazzstücke und auch anspruchsvolle Arrangements mit manchmal schrägen Tönen“, beschreibt Keding das Abendprogramm, „vor allem solche Lieder, die wir im letzten halben Jahr einstudiert haben.“ Neu dabei sei unter anderem „How High The Moon“ von Manhattan Transfer und erstmals auch ein Musicalstück mit „Another Day Of Sun“ aus dem Kinoerfolg „La La Land“.

Aber zunächst zeichneten die Damen von Chorona unter Leitung von Martina von Ahsen für das Bühnengeschehen verantwortlich. Die Bremerinnen ließen Songs ihres Bühnenprogramms „Die perfekte Welle“ erklingen und eröffneten mit dem gleichnamigen Lied von Juli in einem Arrangement von Oliver Gies ihr Konzert. Es folgten acht weitere Kostproben, darunter neue Stücke wie „Mad World“ von Gary Jules, „Jar Of Hearts“ von Christina Perri sowie als Zugabe „Engel“ von Rammstein, ebenfalls von Oliver Gies für den Frauenchor vorbereitet. Die Zugabe sangen nach fast zwei Stunden Chorkonzert beide Ensembles gemeinsam: Der indianische Volkssong „Evening Rise“ in einem Arrangement von Micha Keding bildete den Abschluss.