Kulturfest bei wechselhaftem Wetter in der Fußgängerzone

Achim - Von Sandra Bischoff. „Das Wetter hält“, waren sich die Organisatoren des dritten Achimer Kulturfestes, Rüdiger Dürr und Dr. Stephan Leenen, sicher. Und sie sollten (fast) Recht behalten. Zwar fielen zur Eröffnung am Nachmittag einige Regentropfen, denen die Eltern und Großeltern vor der Bühne auf dem Bibliotheksplatz aber mit Regenschirmen trotzten. Schließlich bildeten der Spatzen- und der Kinderchor St. Laurentius mit dem Posaunenchor den Auftakt der „Kulturstrophen“.

Jedes Jahr steht beim Kulturfest ein anderer Aspekt Achimer Kultur im Mittelpunkt, in diesem Jahr die Chöre. „Wir haben in Achim 14 Chöre, und zehn von ihnen sind heute hier“, erklärte Leenen. „Vom Kinder- bis zum Jazzchor sind alle dabei, genießen Sie also einen Musiknachmittag vom Feinsten“, warb Dürr für das Fest.

Während die Kinderstimmen gegen den Wind ansangen, versuchten die Mitglieder des Kunstvereins ebenfalls, sich mit dem Wetter zu arrangieren. Vor dem Eingang zur Marktpassage hatte das Team um die zweite Vorsitzende Heike Schulz einen Stand aufgebaut, an dem jeder, der wollte, einen weißen Karton bemalen durfte. Aus den bunten Kunstwerken sollte eine große Skulptur entstehen. „Aber die Pappe wird durch den Regen feucht und der Wind weht die Kartons weg“, sagte Schulz.

Geschützt standen hingegen die Schüler des zwölften Jahrgangs des Gymnasiums am Markt. In der Passage forderten sie die Passanten auf, sich mit dem Thema Street Art auseinanderzusetzen. „Alles, was wir im vergangenen Schuljahr dazu in unseren Facharbeiten geschrieben haben, stellen wir hier aus“, erklärte Amelie. So konnten die Besucher beispielsweise anhand von Fotografien bewerten, welche Objekte sie mit Kunst und welche sie mit Krawall oder Kommerz in Verbindung brachten.

Im Rathaus stimmte derweil die Crazy Chor Company die ersten Strophen an. Der inklusive Chor der Waldheim Beratungs- und Begegnungsstätte hatte Lieder aus Musiktheaterstücken, bei denen das Ensemble mitgewirkt hatte, im Repertoire. Ob „Money, Money“ von Abba, „America“ aus dem Musical „West Side Story“ oder „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ von Udo Jürgens – mit ihren Show- und Tanzeinlagen brachten die Sängerinnen und Sänger so viel Stimmung ins Foyer, dass die Zuhörer im Takt der Musik klatschten und am Ende jedes Songs lange applaudierten.

Im Lauf des Abends füllte sich das Kulturfest, und auch die Aufforderung der Tanzschule Tango Divertido, selbst den einen oder anderen Tanzschritt zu wagen, blieb nicht vergeblich.