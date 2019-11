Chefarztwechsel in Achim

Achim – Dr. Lothar Gawlik ist seit 100 Tagen neuer Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Geriatrie der Weser-Aller-Klinik (AWK) in Achim. Das teilt die AWK jetzt mit. Als erfahrener Generalist passe er sehr gut ins Achimer Krankenhaus und habe sich bewusst für das Team und die Klinik entschieden, heißt es in dem Schreiben weiter.

Gawlik folgt auf Dr. Torben Jüres, der Anfang Oktober vergangenen Jahres den Posten übernommen hatte. „Die Aller-Weser-Klinik und Herr Dr. Jüres haben sich Ende Januar 2019 im gegenseitigen Einvernehmen getrennt“, teilt das Krankenhaus auf Anfrage mit.

Der neue Chefarzt ist bereits seit Januar 2018 als Oberarzt und kommissarischer Chefarzt im Haus. Gawlik studierte Humanmedizin an der Universität Göttingen und promovierte 1997. Er ist Facharzt für Innere Medizin sowie Facharzt für Allgemeinmedizin.

Der 52-jährige absolvierte seine fachärztliche Ausbildung bei den Asklepios-Kliniken des hessischen Schwalm-Eder-Kreises und war als bereichsleitender Arzt unter anderem am Shimwell-Medical-Center in England sowie am Roten-Kreuz-Krankenhaus Kassel tätig.