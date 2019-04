Chefarzt referiert im Kasch

Verein „Gemeinsam mit Senioren“ lädt zu Vortrag ein

+ Chefarzt Dr. Torben Jüres Archivfoto: Bischoff

Achim – Der Chefarzt der Innere Medizin-Abteilung an der Aller-Weser-Klinik in Achim, Dr. Torben Jüres, informiert am Dienstag, 23. April, auf Einladung des Vereins „Gemeinsam mit Senioren“ (GmS) über sein Tätigkeitsfeld.