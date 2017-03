„Charizma Soul“ nach Achim gelockt

Zwei von insgesamt zehn Profi-Musikern, die „Charizma Soul“ bilden. An das Live-Event der Extraklasse am 10. März in Achim schließt sich ein „Soul-Club“ mit DJ an.

ACHIM - Bereits seit mehreren Jahren spielen „Charizma Soul“ einmal jährlich ein großartiges Konzert in der Oldenburger Kulturetage. Dieses Jahr hat das Achimer Kasch-Team die Initiative ergriffen und die Band zu einem zusätzlichen Konzert nach Achim geholt.

Vorverkauf hat schon begonnen

Am Freitag, 10. März, legen die zehn Profimusiker als „Charizma Soul Groovy Music feat. Horns“ um 20 im großen Saal des Kasch los. Karten gibt es jetzt auch in der Geschäftsstelle des Achimer Kreisblatt an der Obernstraße 54 zum Preis von 19, ermäßigt 14 Euro.

Dem Konzert schließt sich am 10. März ein „Soul-Club“ mit DJ an. Die gesamte Veranstaltung läuft in der Kasch-Reihe „Haste Töne“. Alle Musikfans sind zu dem als „Live-event der Extraklasse“ angekündigten Konzert herzlich willkommen. Als ein besonderer Höhepunkt der Show gilt aucht die dreistimmige Bläsersektion.

Alle weitergehenden Informationen über die temperamentvolle Band gibt es unter www.charizmasoul.de