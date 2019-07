Das Chaos bleibt aus

Achim - Von Sandra Bischoff. „Das ganz große Chaos ist ausgeblieben“, sagt Verkehrsplaner Stefan Schuster erleichtert. Trotz der seit gestern Morgen gesperrten Uesener Feldstraße blieb die Lage im Berufsverkehr rund um die Uesener Kreuzung (L 156) entspannt.

Gestern Morgen ab 4 Uhr hatte die Firma Secomat damit begonnen, die Absperrungen aufzustellen. In der Anfangsphase lotsten Mitarbeiter der Baufirma Matthäi und Winkler bis zur letzten Minute noch einige Autos und Lastwagen, die die Hinweisschilder nicht beachtet hatten, durch den gesperrten Bereich.

Um kurz vor 7 Uhr stand die Baustellenabsperrung laut Stefan Schuster. „Es gab etwa zehn Minuten Rückstau bis zur Weserbrücke als die Baustellenampeln eingerichtet wurden, dann wurde nachjustiert – und alles lief.“

Den Tag nutzten die Mitarbeiter der Absperrfirma gestern noch, um die Seitenstraße abzuriegeln, damit der Verkehr nicht durch die Wohngebiete fließt. In Baden soll laut Schuster auch die Baustellenampel optimiert werden, weil diejenigen, die aus Richtung Achim kommen und nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollen, zu wenig Zeit haben. „Es war schnell zu erkennen, dass dort nicht genügend Autos durchkommen.“

Ein oder zwei Vorwegweiser müssten zudem noch angepasst werden, „aber das sind alles Kleinigkeiten“, sagt der Verkehrsplaner. Ansonsten gebe es nichts zu beanstanden. Die motorisierten Verkehrsteilnehmer akzeptieren laut Schuster auch das Halteverbot an der Obernstraße und der Verdener Straße. „Das ist sehr gut, dass wir das ausgesprochen haben, weil viel Verkehr von Thedinghausen Richtung Achim-Nord fließt.“ Lediglich zwei Knöllchen habe die Kollegin vom Verkehrsaußendienst im Laufe des Vormittags verteilt.

„Alles in allem hat uns die Situation heute Morgen gezeigt: Die Verkehrsteilnehmer akzeptieren, dass man zurzeit nicht durch Achim fahren kann“, erläutert Schuster. Es hätten erheblich weniger Fahrzeuge als üblich den Knotenpunkt in Uesen gekreuzt. „Das war kein Vergleich zu dem, was sonst aus Richtung Thedinghausen kommt.“ Er und seine Kollegin Nina Gerlach behalten die Situation aber weiterhin im Auge. Auch am Nachmittag während des Feierabendverkehrs blieben lange Staus aus.

Aber auch die Fußgänger müssen einen kurzen Umweg in Kauf nehmen: Die Ampel über die Brückenstraße in Uesen ist Schuster zufolge gestern ausgefallen. Aus diesem Grund ist die Fußgängerquerung an der Stelle gesperrt. Mit einem Ersatz rechnet Schuster in diesen Tagen.