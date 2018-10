TV Bierden freut sich: Chance für junges Rolli-Tennis

Bierden - „Es gibt inzwischen sogar Profis im Rollstuhl auf Tour. Der Wimbledonsieger erhält 40.000 Euro Preisgeld“, weiß Frank Bergs, Beauftragter für Rollstuhltennis im TV Bierden. Er hofft, dass mehr junge Menschen mit Handicap zum Schläger greifen und den großen Vorbildern nacheifern. Der TV Bierden ist dafür gerüstet.

Seit gestern verfügt der Tennisverein auf seiner Anlage hinter der Bahnstrecke über drei Rollstühle in verschiedenen Größen, die für sportliche Kinder und Jugendliche geeignet sind. Die Stiftung der Kreissparkasse Verden hat dafür nach Angaben von Geschäftsführerin Dr. Beate Patolla einen Zuschuss von 4 650 Euro geleistet. Weitere gut 1 000 Euro ließ Carsten Strangmann von der die Rollstühle vertreibenden Firma Rehatechnik Bremen für die Anschaffung des neuen Geräts springen.

Bisher sind Bergs und Bas Disveld die einzigen Rolli-Tennisspieler im TV Bierden. Aber das soll nicht so bleiben.

„Wir haben jetzt einen ganzjährig bespielbaren Platz für Rollstuhlfahrer mit besonders festem Untergrund, damit er die Belastung durch die Kurverei aushält“, berichtete Vorsitzende Gisela Persson beim gestrigen Pressetermin im mit behindertengerechten Sanitäranlagen ausgestatteten Vereinsheim.

Der TV Bierden setze auch dabei voll auf den Nachwuchs. „60 Kinder werden aktuell von fünf Übungsleitern trainiert.“ Demnächst wolle der Verein an den Achimer Schulen für den „weißen Sport“ und speziell auch für das Rolli-Tennis die Werbetrommel rühren.

Ziel sei, „die Inklusion auch auf diesem Feld voranzutreiben“, erklärte Strangmann. „Unsere Kinder sollen lernen, mit behinderten Mädchen und Jungen umzugehen“, merkte Persson an.

Der TV Bierden besitzt beim Handicap-Sport in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. „Wir haben den einzigen rollstuhlgerechten Platz weit und breit, in ganz Bremen gibt es keinen“, sagte Bergs, den Interessierte unter Telefon 0170/8068330 oder per E-Mail: rollstuhltennis@tv-bierden.de erreichen können.

