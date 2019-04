CDU-Stadtverband wählt 22-jährigen Julius Heine zum Chef

21 Mitglieder stimmten in geheimer Wahl für den jungen Verwaltungsangestellten, fünf gegen ihn und drei enthielten sich. Ihm zur Seite stehen die bisherigen Stellvertreter, die 31-jährige Janet Jelen und der 48-jährige Martin Puls, sowie der neu hinzugewählte, ebenfalls 48 Jahre alte Jürgen Striedieck. Puls hatte sich auch für das Amt des Vorsitzenden interessiert, wie er der Versammlung bei der Wahl des Stellvertreters erklärte. „Ich hätte es gemocht, aber Julius will es machen, das ist ein Unterschied.“

Dieser wiederum stellte sich den Parteimitgliedern mit den Worten vor: „Ich bin 22 Jahre alt, das ist aber nicht schlimm.“ Seit vier Jahren ist er Mitglied der CDU, ebenso lange arbeitet er im Öffentlichen Dienst in Bremen, genauer gesagt im Nachwuchspool der Senatorin für Finanzen. Seit einem Jahr fungierte Heine bereits als Stellvertreter Dürrs. Er wolle der Partei helfen, sich jünger aufzustellen und dabei eigene Wege einschlagen. „Für uns alle ergibt sich die Chance für einen radikalen Umbruch, und diese Chance würde ich gerne nutzen.“ Der Großteil der Vorstandsmitglieder ist damit jünger als 50 Jahre. „Welche Partei hat das schon?“, fragte Dürr.

+ Ehrungen für langjährige Treue: Kreisvorsitzender Adrian Mohr (rechts) zeichnet Katharina Dirk (links), Renate Löschner und Dr. Jörn Anselm aus. © Bischoff

Zuvor nutzte der langjährige Vorsitzende Rüdiger Dürr nach dem Jahresbericht die Gelegenheit, sich aus dem Amt zu verabschieden. Als er 1980 nach Achim kam, wurde er Mitglied in der Jungen Union, 1989 übernahm er den Vorsitz des Stadtverbands mit nur einer kurzen Unterbrechung für die nächsten knapp 30 Jahre. „Ich habe in dieser Zeit viele Freunde gefunden, die mir gezeigt haben, dass man in Achim Wurzeln schlagen kann.“ Er dankte auch seiner Frau Christine, die ihn stets beraten und ihm Tipps gegeben habe. „Sie hat immer hinter mir, neben mir und vor mir gestanden“, sagte der 71-Jährige. Er gebe sein Amt schweren Herzens auf, aber „einen Neuanfang kann es nur geben, wenn es vorher einen Abschied gab“.