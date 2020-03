Chance für City: Drei Häuser weichen Neubau

Achim - Von Michael Mix. Für die totgesagte, am Boden liegende Achimer Innenstadt gibt es eine neue Chance: Investor Marco Bremermann hat nicht nur das große, leerstehende Nientkewitz-Gebäude am Glockenspiel und die Immobilie daneben mit dem NKD-Laden im Erdgeschoss gekauft, sondern jetzt auch auf der anderen Seite das Gretzschel-Haus an der Achimer Brückenstraße erworben. Damit verfügt der Bremer Immobilienunternehmer nach eigenen Angaben in zentralster Innenstadtlage über eine zusammenhängende Grundfläche von 2 500 Quadratmetern, die er zu einem anziehenden Geschäftsareal entwickeln will.

Achims Herz könnte damit, wie von vielen erhofft, tatsächlich zu neuem Leben erweckt werden. „Wir haben jetzt die Chance, adäquate Einkaufsflächen zu schaffen“, freute sich Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Rathaus.

Endlich sei der gordische Knoten an dieser Stelle durchschlagen. Denn auch die auf immerhin zehn Jahre angelegte vorübergehende Nutzung des Nientkewitz-Hauses durch die Achimer Stadtbäckerei, die im Erdgeschoss ein Café betreiben wollte und damit einem Neubau dort lange im Wege gestanden hätte, habe sich durch die wirtschaftliche Schieflage des Betriebs erledigt. „Und nun sind zwei neue Türen aufgegangen“, sagte Ditzfeld mit Blick auf den Coup von Bremermann, dem es in den vergangenen Monaten nach und nach gelungen ist, auch die beiden benachbarten Grundstücke in seinen Besitz zu bringen.

„Die Einzelarrondierung mit den verschiedenen Eigentümern war schwierig“, gestand der Chef des Unternehmens Müller & Bremermann beim Pressegespräch. Aber die Wirtschaftsförderung der Stadt habe den geplanten Grunderwerb „gut begleitet“, lobte Marco Bremermann den neben ihm sitzenden Verwaltungsmitarbeiter Martin Balkausky.

Auf dem Areal im Dreieck zwischen der Obernstraße, Achimer Brückenstraße und Herbergstraße will der neue Eigentümer ein dreigeschossiges Gebäude mit insgesamt 6 500 Quadratmetern Nutzfläche errichten. Im Erdgeschoss ist Einzelhandel vorgesehen, darüber sollen Büros und Wohnungen entstehen. Bremermann will den Entwurf des Rotenburger Büros Lohmann, das den Architektenwettbewerb der Stadt für die Gestaltung der City gewonnen hatte, mit aufgelockerter Bauweise, Innengärten und Tiefgarage an der Herbergstraße umsetzen.

Die Jahrzehnte alten Häuser, in denen zum Teil noch Leute wohnen, sollen 2021 abgerissen werden. Den neuen Gebäudekomplex will Bremermann etappenweise bis 2023 fertigstellen. Die an der Adresse noch residierenden Läden, also NKD und eine Schneiderei samt Reinigung, könnten auch einen Teil der modernen Geschäftsflächen beziehen. Als Hauptmieter kann sich der Unternehmer vor allem einen Bio-Supermarkt gut vorstellen. „So etwas fehlt in Achim ja.“

Bürgermeister Ditzfeld sieht in dem Vorhaben den „dringend benötigten Impuls für die Innenstadtentwicklung. Wir können damit den Effekt bekommen, dass Eigentümer ihre Gebäude renovieren oder Ladenflächen zusammenlegen.“

Als positiv hob Ditzfeld zudem hervor, dass Bremermann seine Immobilien über Jahrzehnte in der Hand behalte. „Das ist kein Investor, der in ein paar Jahren wieder abspringt.“

Der Gepriesene steigerte die kleine Euphoriewelle noch. „Achim ist eine geile Stadt“, sagte Bremermann. Die kompakte City mit etlichen inhabergeführten Geschäften biete Chancen. Er prognostizierte: „Die Innenstadt werden Sie in zehn Jahren nicht wiedererkennen – im positiven Sinne.“