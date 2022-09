CDU will Markthalle auf Baumplatz

Von: Michael Mix

Teilen

Den Platz zwischen dem Rathaus und dem Amtsgericht würde die CDU gerne durch eine „kleine Markthalle“ mit Café aufwerten. © Mix

Achim – Mit einer „kleinen Markthalle“ auf dem Baumplatz will die CDU die Achimer Innenstadt beleben. Das Gebäude solle in der ersten Etage ein Café, „möglichst mit Dachterrasse“, beherbergen. Viel konkreter wurde Volker Wrede, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion CDU / Johann Meyer, am Dienstag in der Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, nicht.

Mit welchen Läden und Waren das Erdgeschoss bestückt werden soll, ließ er offen. Aber Wrede beeilte sich hinzuzufügen: „Die Markthalle soll keine Konkurrenz zum Wochenmarkt werden.“

Das Konzept der CDU sieht vor, die Parkplätze auf dem Baumplatz zu beseitigen. „Die jetzt versiegelten Flächen sollten in eine Grünanlage mit Springbrunnen, Wasserspielen oder ähnlichem umgewandelt werden“, heißt es im Antrag der Fraktion. Sie schlägt zudem vor, Behindertenparkplätze und eine E-Ladestation an der Seite zum Bürgerbüro zu bündeln sowie eine „Fahrradstation“ auf der Wiese hinter dem ehemaligen Gefängnis zu schaffen. Als Ersatz für die auf dem Baumplatz wegfallenden Parkplätze hält es die CDU für sinnvoll, eine Mobilitätsstation an der Achimer Brückenstraße zu bauen. „Von dort sind Obernstraße, Rathaus und Markt fußläufig schnell zu erreichen.“

Einen Investor für den von den Christdemokraten angepeilten Neubau auf dem zentralen Areal zwischen dem Rathaus und dem Amtsgericht gebe es bisher nicht, räumte Wrede ein. Er hielt es für notwendig, dass die Stadt dort auch mit eigenen Mitteln – der Fraktionsvize sprach von einer halben Million Euro – etwas auf die Beine stellt. „Wir sollten das Vorhaben Schritt für Schritt umsetzen, soweit die Finanzen der Stadt das zulassen.“

Gleichzeitig macht sich die CDU dafür stark, den gesamten Baumplatz in „Christoph-Rippich-Platz“ umzubenennen. Die jetzige Lösung, lediglich die kleine Fläche rund um das neue Stadtmodell und den Hungerbrunnen mit dem Namen des Sozialdemokraten zu bezeichnen, sei angesichts der Verdienste des Ehrenbürgermeisters „zu mickrig“, merkte Wrede an.

Letzteres stieß bei den anderen Fraktionen im Ausschuss grundsätzlich auf keinen Widerspruch. Beim aktuellen „Christoph-Rippich-Platz“ handele es sich allerdings ohnehin um ein Provisorium und keine offizielle Bezeichnung, nicht zuletzt auch deshalb, weil Straßen und Plätze in Deutschland üblicherweise erst nach dem Ableben von Persönlichkeiten nach diesen benannt würden, hieß es erläuternd in der Runde.

Der von Wrede und seinen Mitstreitern ins Gespräch gebrachte Bau einer Markthalle in der Fußgängerzone löste bei den übrigen Fraktionen wenig Begeisterung aus. „Es ist merkwürdig, dass die CDU jetzt viel Geld dafür ausgeben will“, sagte Werner Wippler (SPD). Etwas anderes wäre es gewesen, „wenn Sie gesagt hätten, wir haben einen Investor in der Tasche“.

Christine Vornholt (Grüne) kritisierte die „weitere Verdichtung und Versiegelung durch die Markthalle und die Mobilitätsstation“. Und vor der Tür des Gymnasiums am Markt gebe es doch schon jetzt ein hohes Verkehrsaufkommen.

Hans Baum (FDP) zeigte sich aus einem anderen Grund skeptisch. Für die Achimer Innenstadt ein Initial zu setzen, sei ja gut. „Aber die Zündung muss durch die Bevölkerung erfolgen.“ Und das funktioniere auch andernorts oft nicht. Die Stadt sollte mit Steuergeldern sorgsam umgehen, mahnte der Liberale. „Ich habe wenig Vertrauen, dass es zündende Konzepte für Achim gibt.“

Abgestimmt über den Bau einer Markthalle auf dem Baumplatz wurde im Ausschuss nicht. Eine Entscheidung in dieser Frage wird es in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr geben. Ehe der Stadtrat einen Beschluss zur Entwicklung der Innenstadt fällt, soll zunächst mal eine sogenannte Steuerungsgruppe „Konzepte erstellen“, wie Vize-Verwaltungschef Daniel Moos in der öffentlichen Sitzung darlegte.

Dabei sollen auch der Vorschlag der CDU, die Fußgängerzone zu begrünen und dort „einladende Sitz- und Verweilmöglichkeiten“ zu schaffen, sowie der Antrag der SPD, rund ums Kasch eine Radstation einzurichten, berücksichtigt werden. Geplant ist außerdem, das Mobilitätskonzept und die Digitalisierungsstrategie für die City, womit die Stadt jeweils externe Büros beauftragt hat. mit einfließen zu lassen.

„Wir vergeben uns nichts, wenn wir noch drei, vier Monate warten, bis alles vorliegt“, bremste Moos eilige Christdemokraten und fügte hinzu: „Ein Schnellschuss ist auch keine Lösung.“

Die Steuerungsgruppe, die für die – am Ende gescheiterte – Bewerbung Achims für das Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“ gebildet worden war, soll personell ein anderes Gesicht bekommen. Auf Drängen von Michael Schröter (Grüne) und Martin Puls (CDU) will die Stadt neben den dort bisher agierenden Vertretern aus der Wirtschaft und dem Sozialbereich auch jeweils einem Repräsentanten aus den Ratsfraktionen ein Mitspracherecht einräumen.

Darüber hinaus stimmte der Ausschuss einhellig dafür, bei der Strategie, eine anziehendere Innenstadt hinzubekommen, die Bürgerinnen und Bürger durch Informationsveranstaltungen einzubeziehen. „Zur Finanzierung der nächsten Prozessschritte“ sollen von 2023 bis 2025 jeweils 100 000 Euro pro Jahr im Haushalt eingeplant werden. Die Kosten für etwaige Baumaßnahmen in diesem Zeitraum will die Stadt über einen Nachtragshaushalt bezahlen. Bis spätestens Ende März soll die Verwaltung die Politik und die Öffentlichkeit über den Sachstand im Hinblick auf Konzepte zur Entwicklung der Innenstadt unterrichten.