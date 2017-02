Knatsch um die Krähen

Achim - Von Manfred Brodt. Alle Jahre wieder, die Krähenplage. Jetzt kommt sie wieder und die Klagen darüber auch. Der Achimer CDU-Vorsitzende und stellvertretende Bürgermeister Rüdiger Dürr hat so vorgeschlagen, dass angesichts der zunehmenden Belästigung durch krächzende und kotende Krähen in Achim-Nord vor der Nist- und Brutsaison Bäume beschnitten und Nester entnommen werden sollten.

„Noch ist es vor dem Nestbau und der Brutsaison Zeit, den geplagten Menschen wirklich zu helfen“, appellierte Dürr an Bürgermeister Rainer Ditzfeld und warf ihm dann angesichts ausgebliebener positiver Antwort Untätigkeit und vorauseilenden Gehorsam gegenüber der Naturschutzbehörde des Kreises vor.

Der Bürgermeister hatte bisher nämlich darauf verwiesen, dass die Stadt an sechs Orten, Schulen,. Kindergärten und Spielplätzen, Vergrämungsmaßnahmen beim Kreis beantragt hatte, aber nur eine genehmigt bekam. Ditzfeld verwies geplagte Achimer auf die so genannte Krähenklatsche oder -klappe, die Günter Barfuß und Nachbarn im Ueser Oertel entwickelt und eingesetzt hatten und die in einem jahrelangen Rechtsstreit mit dem Kreis vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg genehmigt worden war.

+ Krähen in Achim und Günter Barfuß‘ Krähenklatsche. © Brodt

Das Oberverwaltungsgericht hatte festgestellt, dass die von Barfuß praktizierten akustischen Vergrämungsmaßnahmen durch das Aneinanderklatschen zweier meterbreiten Holzbretter naturschutzrechtlich zulässig seien, und hatte die Verbotsverfügung des Landkreises Verden und das gegenteilige Urteil des Verwaltungsgerichts Stade aufgehoben. Zur Begründung hatten die Lüneburger Richter ausgeführt, dass die akustischen Vergrämungsmaßnahmen dem Verbot der erheblichen Störung der geschützten wildlebenden Tiere der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungszeiten nicht widersprächen. Zwar würden die Saatkrähen durch die von Mitte Februar bis zum Beginn der Eiablage Anfang April geplante Bretterknallerei gestört und teilweise zum Verlassen ihrer Nester veranlasst. Kein Nest werde jedoch herausgenommen, kein Vogel verletzt geschweige denn getötet, unterstrichen die Richter.

Also ist solch eine Krähenklappe in jedem Wohngebiet möglich? Der Achimer Rechtsanwalt Michael Brennecke, der Barfuß' Erfolg vor dem Oberverwaltungsgericht ermöglichte, meint Ja. Es handele sich um ein Grundsatzurteil, zu dem auch keine Revision beim Bundesverwaltungsgericht zugelassen sei.

Allerdings war das Urteil auch damit begründet worden, dass die Störung durch die Krähenklatsche nicht erheblich im Sinne des Gesetzes sei, weil sich der Erhaltungszustand der lokalen Population der Krähen dadurch nicht verschlechtern würde. Es sei zu erwarten, dass die vertriebenen Vögel in und um Achim Ausweichquartiere fänden und ein eventueller Brutausfall durch eine erhöhte Bruttätigkeit in den Folgejahren ausgeglichen würde.

Würde die lokale Population also durch eine Inflation der Krähenklatschen gefährdet und die intelligente Spezies keine Lebensräume mehr finden, könnte es rechtliche Schwierigkeiten geben. Das will auch Brennecke nicht ganz ausschließen.

Während die Stadt Achim recht passiv bleibt, beschneiden mehrere deutsche Städte Bäume mit Krähennestern, setzen wie Jever auch Krähenklatschen ein, lassen Schreie von Greifvögeln über Lautsprecher ertönen oder sogar Schreckschussmunition in Baumwipfeln explodieren.

Es ist also viel mehr möglich, als die Naturschutzbehörde des Kreises genehmigen will.

Bei diesen Aktionen werden die Krähen in der Regel allerdings nur an andere Orte vertrieben und die Zersplitterung in mehrere kleinere Krähenkolonien führt dann erst recht zur Vermehrung der Krähenschar.

Stellen wir uns also wieder auf baldiges lang anhaltendes fröhliches Krähenkrächzen und ätzende Grüße von oben ein.