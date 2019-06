CDU: Bürger sagen, „Achim ist nicht sicher“

Achim – „Achim ist nicht sicher.“ Dieser Tenor habe bei den Bürgern auf der Veranstaltung „Die CDU Achim hört zu“ vorgeherrscht, teilt Uwe Sprenger, Sprecher des Stadtverbands, mit.

Damit sei der Abend im Vereinsheim des TSV Achim, zu dem die örtlichen Christdemokraten alle Interessierten eingeladen hätten, „völlig anders als gedacht verlaufen“. Die CDU habe vor allem Fragen, Anregungen und auch Beschwerden zur beziehungsweise über die Kita-Situation, die Ansiedlung von Amazon, die Bebauung des Runkengeländes oder zum Projekt Achim-West erwartet, merkt Sprenger in einer Pressemitteilung an.

„Umso überraschender war es für die CDU, dass die interessierten Bürger das Thema der Sicherheit in Achim ansprachen.“ Viele fühlten sich in Achim nicht mehr sicher. „Ein Besucher bezweifelte die Statistiken der Polizei, die einen Rückgang von Einbrüchen in Achim aussagten“, lässt Sprenger wissen.

Als bemerkenswert bezeichnet er einen Einbruch in das Pfarrbüro der St.-Laurentius-Gemeinde. Ein Achimer, der in der Nähe der evangelischen Kirche wohnt, habe auf der Veranstaltung berichtet, zum dritten Mal von einem Einbrecher heimgesucht worden zu sein. Obwohl er sein Haus mit erheblichem Aufwand zum Schutz vor Einbrechern gesichert habe, sei es einem Täter gelungen, über den Erker im Dach in seine Wohnung zu gelangen, gibt Sprenger die Schilderungen des Mannes wieder und fügt hinzu: „Nach Meinung der Besucher nehmen die Einbrüche wieder zu.“

Ein Bürger habe zur Diskussion gestellt, ob nicht eine Kameraüberwachung an der Obernstraße angebracht wäre. Von einer Bewohnerin des Magdeburger Viertels sei bemängelt worden, dass nur selten Streifenwagen durch das Gebiet führen. „Allerdings wurde auch anerkannt, dass die Personaldecke bei der Polizei sehr dünn ist“, merkt Sprenger an.

Nach einer „sehr engagiert geführten Diskussion“ sei die Runde überein gekommen, dieses Thema noch einmal „sehr offen“ in die nächsten Sitzung des Präventionsrates der Stadt Achim zur Diskussion zu stellen.

Als weiteres Ärgernis seien die vielen am Bahnhof angeschlossenen „Müllfahrräder“ angesprochen worden. Sie blockierten nicht nur Stellplätze, sondern verschandelten auch die Umwelt.

Thema war laut Sprenger auch die „Krähenplage“ samt der Vermüllung infolge der von den Vögeln aufgerissener Gelber Säcke. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises zeigt sich in diesem Punkt aus Sicht der CDU „wenig kooperativ“.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa