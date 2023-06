Friedensboten aus Papier: Cato-Schüler falten zum Weltflüchtlingstag Tauben für ein Mobile im Rathaus

Von: Nina Baucke

Teilen

Die Schüler am Cato falten Papiervögel für das große Mobile im Lichthof des Rathauses. © Baucke

Sie sollen ein Symbol für Frieden sein: die Tauben, die Schüler am Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums derzeit aus Papier falten.

Achim – Etwa zwei bis drei Minuten – länger braucht es nicht, bis in den Händen der Jugendlichen aus einem Blatt Papier eine Friedenstaube geworden ist. Manche sind aus buntem und gemustertem Papier, andere weiß, manche sind mit guten Wünschen beschriftet, mit „Peace“-Symbolen und Bildern bemalt – und immer wieder in verschiedenen Landesfarben, vor allem aber in dem Blau und Gelb der ukrainischen Flagge. Zum „Internationalen Tag der Geflüchteten“ beteiligen sich Schüler des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums (Cato) an einer Aktion der Organisation „Stiftung Bildung“.

Und die besteht darin, etliche dieser Friedenstauben aus Papier zu falten – anhand eines Youtube-Videos, das „Stiftung Bildung“ hochgeladen hat und das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung darstellt. Aus den fertigen Exemplaren soll dann in den kommenden Tagen ein Mobile für den Lichthof des Achimer Rathauses werden. „Das ist unser Weg, ein Zeichen für den Frieden zu setzen“, erklärt Olena Senn. Die Ukrainerin arbeitet als pädagogische Mitabeiterin am Cato und betreut gemeinsam mit ihrer Kollegin Jutta Rappel die Willkommensklasse, in der jugendliche Geflüchtete aus der Ukraine ihre ersten Schritte in ihrer neuen Schule machen. „Aber an der Aktion beteiligen sich an dieser Schule etliche Klassen und Jahrgänge“, erklärt sie. „Im Grunde die ganze Schule.“

Auch die kleineren Exemplare sollen im Rathaus hängen. © Baucke

Schon seit gut vier Wochen falten die Schüler des Cato Friedenstauben, mehr als 500 in verschiedenen Größen lagern jetzt in dem Gruppenraum der Willkommensklasse in Pappschachteln. „Eine Klasse kam sogar mit dieser Menge an“, sagt Rappel und zeigt mit stolzer Miene auf einen großen Karton, randvoll mit den Faltarbeiten.

Dass das Cato an der Aktion teilnimmt, ist für den stellvertretenden Schulleiter Daniel Meyer, der sich ebenfalls am Falten zumindest eines der Vögel versucht, eine Selbstverständlichkeit: „Wir legen viel Wert auf den Austausch – allein schon unter den Schülern, und das nicht nur mit den Geflüchteten, sondern generell. Wenn wir weltoffen und ein starkes Europa sein wollen, braucht es solch einen Austausch“, betont Meyer. „Von daher ist der Austausch mit den Schülern der Willkommensklasse keine Hilfeleistung, sondern eine Bereicherung.“

Vor allem das Blau und das Gelb der ukrainischen Fahne finden sich auf einigen Papiervögeln wieder. © -

Derzeit sind mehr als 35 Schüler am Cato als Geflüchtete aus der Ukraine nach Achim gekommen. „Das Ziel ist eine Regelklasse, aber sprachlich müssen wir da oft bei Null anfangen.“

Sind die Papiervögel fertig, geht es daran, für das Mobile, das aus dem Gestänge eines Sonnenschirms besteht, sämtliche Friedenstauben Stück für Stück aufzufädeln. Am 26. Juni wird das Mobile dann ins Achimer Rathaus verfrachtet, um es dort aufzuhängen – als, wie die Schule schreibt, „Symbol für eine Stadt, welche offen, divers und multikulturell ist“ und um für „den Wunsch nach Frieden“ stehen soll.