UESEN - Ein schwarzer 6er BMW wurde in der Nacht auf Dienstag aus dem Carport eines Einfamlienhauses an der Uesener Fliederstraße gestohlen. Von dem Fahrzeug fehlt seitdem jede Spur. Wer in der besagten Nacht im Bereich Fliederstraße und Umgebung Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Achimer Polizei unter Telefon 04202/9960 in Verbindung zu setzen.