Feuerwerkskörper setzt Carport in Brand

Hausfenster bersten

Achim – Ein Feuerwerkskörper hat nur wenige Minuten nach Mitternacht am Neujahrstag einen Carport an der Roedenbeckstraße in Badenermoor in eine Flammenhölle verwandelt. Zwei Autos, die in dem Unterstand parkten, brannten komplett aus, teilt die Polizei mit. Durch die Hitzeentwicklung barsten die Fenster einer angrenzenden Doppelhaushälfte.