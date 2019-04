Cannabisanbau unterstützt

30-Jähriger wegen Beihilfe verurteilt

Achim – Rund fünf Jahre liegt die Tat zurück, für die sich in einem Berufungsverfahren am Landgericht Verden ein 30 Jahre alter Angeklagter aus Bremen verantworten musste. Es ging um eine Cannabis-Indoorplantage im Keller eines Mehrfamilienhauses in Achim, wo der Mann zum Tatzeitpunkt wohnte. Der Prozess endete mit der Verurteilung zu 90 Tagessätzen. So hatte es bereits im Dezember 2016 der Verteidiger Jörk Matthäi in erster Instanz vorgeschlagen. Das damals zuständige Amtsgericht Achim hatte dies aber abgelehnt.