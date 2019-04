„Campus“-Team setzt Schülerideen um

Sofa-Projekt auf vier Jahre angelegt / Vinylgraffiti begeistert in Realschulaula

+ Schallplatten kreativ einfärben – gefragt und ein Hingucker beim „Campus“-Gastspiel in der Realschulaula (linkes Bild). Rechts auf dem Boden weitere Ergebnisse. Auf der großen Graffiti-Papierbahn sind Stichworte für Freizeitangebote zu erkennen, die sich Schüler gewünscht haben. Fotos: Laue

Achim – Vinyl-Graffiti war der große Renner, mit dem das „Campus“-Projektteam am Donnerstag in der Achimer Realschulaula Station machte. Alte Schallplatten wurden fantasievoll und sehr bunt neu verziert. Am entsprechenden Stand herrschte in der großen Pause Hochbetrieb.