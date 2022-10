„Bus gefährdet Kinder“

Von: Michael Mix

Der Bus der Industriegebiete-Linie 705 ist in einer Tempo-30-Zone in Baden oft zu schnell unterwegs. © Mix

Achim – Seit Dezember 2020 gibt es die Buslinie 705, die zwischen dem Achimer und dem Badener Bahnhof verkehrt und Industriegebiete, auch Amazon, an den ÖPNV anbindet. Doch ein Teilstück der Strecke sorgt nun für Ärger. Anwohner des Finienwegs und der Straße Badenerholz in Baden bemängeln, dass der Bus in der Tempo-30-Zone oftmals mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sei und insbesondere Kinder gefährde.

Die „705“ könnte doch ein Stück weit eine andere Route nehmen und statt der Nordseite die Südseite des Badener Bahnhofs anfahren, schlägt ein Bürger vor.

Die Gruppe CDU / Johann Meyer im Stadtrat hat das Thema aufgegriffen und eine Anfrage an den Bürgermeister gestellt. Vorsitzende Isabel Gottschewsky schrieb: „Wäre es nicht möglich, diese kleinen Anwohnerstraßen zu meiden und stattdessen über die Route Industriestraße, K 6, über die Eisenbahnbrücke, Am Badener Bahnhof den vorgesehenen Busparkplatz an der Südseite des Badener Bahnhofs anzusteuern?“

Im Rathaus wurde das Ansinnen mittlerweile geprüft. Messungen hätten bestätigt, dass der „705-er“ auf der von Weser-Ems-Bus betriebenen Linie in den genannten Bereichen tatsächlich zu schnell fahre, stellt Erster Stadtrat Daniel Moos zunächst mal in dem Antwortschreiben an Gottschewsky fest. Aber das solle sich nun ändern. „Der Busunternehmer wurde von der Verwaltung aufgefordert, seine Angestellten anzuweisen, die Höchstgeschwindigkeit (Tempo 30) einzuhalten“, teilt Moos der Christdemokratin mit. Darüber hinaus seien die Polizei und die Verkehrsbehörde des Landkreises informiert und um „weitergehende Maßnahmen“, etwa „Blitzen“, gebeten worden. Einen Unfall wegen des Busses habe es in dem Abschnitt allerdings noch nicht gegeben.

Die Linienführung zu ändern, hält die Stadtverwaltung nicht für sinnvoll. Würde der Bus bis zur Südseite des Bahnhofs fahren, bedeutete dies eine um rund einen Kilometer längere Route und eine entsprechend längere Fahrtzeit, lässt Moos Gottschewsky wissen.

Des Weiteren führt er verkehrstechnische Gründe im engeren Sinne ins Feld. „Gegenüber der heutigen Streckenführung mit sechs Abbiege- und Kurvenbeziehungen hat die südliche Route zwölf Abbiege- und Kurvenfahrten.“ Außerdem würde das Problem nur verlagert werden. „Während die Anliegerstraße Holzbaden nicht mehr durchfahren wird, würde zukünftig die Anliegerstraße Am Badener Bahnhof durchfahren.“