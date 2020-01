Bunte Vielfalt am Mittelweg

Ausstellung zeigt Arbeiten der Fotowerkstatt in der Kunstschule

+ Zu einer Vernissage hatten die Mitglieder der Fotowerkstatt für Sonntagvormittag eingeladen. Kursleiterin Gabriele Tinscher (vorne) begrüßte die Gäste. Fotos: Schmidt

Baden - Von Ingo Schmidt. Möhrenallerlei, Riesenrad im Farbspektrum oder Altrosa – so und ähnlich lauten die Fototitel der aktuellen Ausstellung „Bunte Vielfalt“ in den Räumen des Achimer Kunstvereins. Ab sofort und noch bis zum 21. März zeigen dort die elf Teilnehmer der Fotowerkstatt ihre Ergebnisse rund um das Thema Farbe. Zu einer feierlichen Eröffnung bei Sekt und Suppe hatten die Fotoakteure für den späten Sonntagvormittag Verwandte, Freunde und Fotointeressierte an den Mittelweg 19 eingeladen.