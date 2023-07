Bunte Beete, Spiel und Spaß

Von: Michael Mix

Neben Spiel und Spaß steht die Kartoffel im Mittelpunkt des Kinderstadtfests am 10. August. Die Veranstalter von der Agentur Pep-up, beim Pressetermin durch Anna Magnani (links) und Dörte Sittig (Zweite von rechts) vertreten, sowie Tina Fischer vom Achimer Stadtmarketing und Bürgermeister Rainer Ditzfeld freuen sich auf viele kleine und große Besucher. © mix

Achim – „Bunte Beete, Spiel und Spaß“ – so könnte man das 26. Achimer Kinderstadtfest am Donnerstag, 10. August, betiteln. Denn inmitten der zahlreichen Buden, Aktionsstände und der Showbühne grünt und blüht es dann in der Fußgängerzone. Den jungen Besucherinnen und Besuchern soll bei allem Vergnügen an dem Tag auch ein Stück weit das Thema Ernährung näher gebracht werden.

„Viele Kinder in der Stadt wissen ja gar nicht mehr, woher bestimmte Nahrungsmittel stammen und wie sie als Pflanze aussehen“, sagt Dörte Sittig, Geschäftsführerin der Bremer Werbeagentur Pep-up, die das Kinderstadtfest zusammen mit der Stadt Achim veranstaltet. Und deshalb steht das wie immer am letzten Donnerstag der großen Ferien lockende Event unter dem Motto „Achims buntes Beet – wo kommt die Kartoffel her?“

Was es damit auf sich hat, erläuterten Sittig, ihre Mitarbeiterin Anna Magnani und Tina Fischer, in der Achimer Verwaltung für das Stadtmarketing zuständig, am Donnerstag bei einem Pressegespräch im Rathaus. „Wir haben im Mai von Kräften unserer Firma angefertigte und von Achimer Unternehmen gesponserte Hochbeete an drei Kindertagesstätten und zwei Grundschulen in Achim verteilt. Die wurden dort dann fleißig bepflanzt und teilweise bemalt“, informierte Dörte Sittig.

Das Ergebnis kann sich jetzt schon sehen lassen. In den vor der Alten Feuerwache aufgestellten Hochbeeten, insgesamt zehn an der Zahl, gedeiht eine Menge Gemüse und bietet dem Betrachter nicht zuletzt ein schönes grünes und buntes Bild. „Wo die nach dem Fest hinkommen, wissen wir noch nicht“, antwortete Fischer auf Nachfrage.

Klar ist, was die Pflanzbeete bezwecken sollen. „Sie sollen Kindern aufzeigen, woher Essen kommt“, erklärte Sittig. Interessierte könnten den Kartoffeln „live beim Wachsen“ zugucken.

Auf dem Fest werde es Aktionen rund um die Knolle geben, zum Beispiel Kartoffeldruck, ergänzte Magnani. „Und natürlich können die Besucher auch Gerichte mit Kartoffeln genießen.“

In schwierigen Zeiten, in denen viele Menschen mit Klimakrise, Krieg, Kostenexplosionen, Extremismus oder auch Corona-Folgen hadern, will die Veranstaltung sogar ein politisches Zeichen setzen. „Dieses Jahr steht das beliebte Fest ganz im Fokus von Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung von Pep-up.

Doch für die allermeisten kleinen und großen Besucher dürfte das Vergnügen obenan stehen. „Insgesamt rund 50 Stände und Aktionen gibt es fast in der gesamten Fußgängerzone“, berichtete Anna Magnani. „Darunter Karussells, Autoscooter und Bungeejumping.“

Es werde viel geboten, auch kostenlose Mitmachaktionen, verspricht Dörte Sittig. Wie gewohnt, solle der Bummel übers Fest auch für Familien oder Alleinerziehende mit mehreren Kindern erschwinglich sein. „Jeder Stand hat die Auflage, zumindest ein Angebot zum Taschengeldpreis zu haben.“

Auch Vereine beteiligen sich laut Magnani am von 11 bis 18 Uhr dauernden Kinderstadtfest. So steuere der TSV Achim einen Bewegungsparcours bei, und der TV Baden baue ein Volleyballfeld auf. Die Achimer Gruppe von Terre des Hommes lade Groß und Klein dazu ein, am Glücksrad zu drehen.

Immer wieder dürfte am letzten Ferien-Donnerstag die Bühne auf dem Bibliotheksplatz zum Anziehungspunkt geraten. Mit den mehrmaligen Auftritten von Matt & Basti sowie Clown Dim-Dim biete das Fest „echte Highlights“, sind sich Sittig, Magnani und Fischer einig.

„Das Konzert von Matt & Basti heizt mit Tanz und Musik den Kindern und auch Erwachsenen ordentlich ein“, kündigen die Veranstalter an. Die Kinderliedermacher, die früher als Erzieher arbeiteten, begeisterten nicht nur die Kleinen, sondern böten Musik für die ganze Familie. „Spaß und Tanz stehen bei der Show im Vordergrund und sorgen für ausgelassene Stimmung. Und das dank Sponsoring kostenlos.“

Das Gleiche gelte für die Auftritte von Dim-Dim. Der Clown verstehe es, Jung und Alt spannend und lustig zu unterhalten.

Für Tina Fischer, die seit vorigem Oktober bei der Achimer Verwaltung tätig ist, bedeutet das Kinderstadtfest eine Premiere. „Andernorts gibt es bei Veranstaltungen meist nur eine kleine Ecke mit Angeboten für den Nachwuchs. Ich finde es schön, dass hier beim Fest in Achim Kinder den ganzen Tag im Mittelpunkt stehen. Das ist einmalig in der Region.“