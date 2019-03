„Bürgerbus und Taxi“ zunehmend gefragt

Achim – Seit wenigen Tagen ist in Achim bekanntlich Carsharing möglich. Um die Mobilität im Alter ganz ohne Auto zu fördern, gibt der örtliche Bürgerbus-Verein seit knapp einem Jahr Tagestickets mit Taxigutscheinen aus. Das Angebot „Bürgerbus und Taxi“ soll jetzt verlängert werden. Der Verein hat beantragt, „das Projekt fortzusetzen und die finanzielle Unterstützung durch die Stadt Achim sicherzustellen“.

Worum geht es? Seit dem 1. April 2018 wird Fahrgästen, die das 75. Lebensjahr vollendet haben und die für die Nutzung des Achimer Bürgerbusses ein Tagesticket der Preisstufe A gelöst haben, ein Taxigutschein für die Nutzung innerhalb der Stadt am gleichen Tag angeboten.

„Denn viele Senioren haben ein hohes Bedürfnis an lokaler Mobilität“, erläutert der Verein. Ältere Menschen wollten solange wie möglich ihre Ziele mit Hilfe des eigenen Autos ansteuern. Das Projekt „Bürgerbus und Taxi“ biete dazu eine Alternative.

Der Verein stellt fest, dass die Kombination bei den Fahrgästen gefragt sei. Nach den vorliegenden Abrechnungen für sieben Monate wurde das Angebot bisher von knapp 100 Fahrgästen in Anspruch genommen, heißt es in der Pressemitteilung, „wobei in den letzten drei Monaten eine deutliche Zunahme zu registrieren ist“.

Die durchschnittlichen Kosten einer Taxifahrt beliefen sich nach Angaben des Bürgerbus-Vereins auf 10,45 Euro. Abzüglich des nicht verbrauchten Fahrpreisanteils vom Tagesticket betrage der Zuschussbedarf pro Taxifahrt damit 6,43 Euro.

Der Verein, der mit mehr als 50 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern montags bis samstags auf vier Linien im 90-Minuten-Takt unterwegs ist, möchte dieses Projekt gemeinsam mit der Stadt Achim auch in den kommenden Jahren weiter anbieten. Bedarf dafür sei vorhanden.

„Es wird eine weiter steigende Nachfrage des Angebotes erwartet, ohne dass der bisher prognostizierte Mittelansatz überschritten wird“, teilt der Bürgerbus-Verein mit. Bei den Abrechnungen sei keine örtliche Präferenz zu erkennen, so dass für die Ermittlung des künftigen Zuschussbedarfs der bisher abgerechnete durchschnittliche Taxipreis zugrunde gelegt werde. Bei einer weiteren leichten Steigerung der Nutzerzahlen geht der Verein um seinen Vorsitzenden Herfried Meyer, zugleich Chef der SPD-Fraktion im Stadtrat, davon aus, dass der Zuschuss für das Projekt im kommenden Jahr etwa 5 400 Euro betragen wird.

Er sieht den Weg für das Angebot geebnet. „Die benötigten Haushaltsmittel für den vorgenannten Zuschussbedarf wurden im Doppelhaushalt 2019/2020 angemeldet und die Finanzierung ist nach Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2019/2020 durch den Rat der Stadt Achim sichergestellt.“