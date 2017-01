Stadt gräbt tief: Bürger erbost

Baden - Dieser zugewachsene Graben musste dringend freigeräumt und „repariert“ werden, sagt Steffen Zorn. Er ist Leiter der Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Achim (GGA), zu der auch der städtische Bauhof gehört. So wie die Arbeiten bisher hier bewerkstelligt wurden, sei es aber wenig überzeugend und schaffe sogar Gefahren , meinen die Anwohner Hans-Jürgen Siegmann und Edeltraud Schmidt.

Es geht um die Straße Badener Holz. Bis in über einen Meter Tiefe wurde der Entwässerungsgraben vor den Grundstücken schon neu ausgeschachtet. Der neue Graben sei aber nicht nur sehr tief, sondern auch völlig ungeschützt und könne so zur Falle etwa für fußballspielende Kinder werden, von denen es in diesem Wohngebiet relativ viele gebe, so Siegmann.

Wenn zudem am Mittelabschnitt der Straße schon so gewühlt wurde, werde bei weiter zur Kreisstraßen-Einmündung hin gelegenen Häusern – auch seinem eigenen – wohl noch tiefer gegraben, befürchtet er. Denn das in diese Richtung geleitete Wasser fließe ja kaum bergauf.

Der besondere Umstand, dass sich diese Straße zum Bahnhof hin absenke, das Grabensystem aber „andersherum läuft“, sei dem Bauhof bekannt, machte Zorn klar. Diese Bedingungen würden bei der grundlegenden Instandsetzung berücksichtigt.

Die Arbeiten erfolgten letztlich auf Anweisung des Landkreises. Bei einer turnusmäßigen Grabenschau hätten Experten aus Verden festgestellt, dass der „Graben III. Ordnung“ am Badener Holz ziemlich ungepflegt aussehe und die Stadt Achim ihn wieder auf Vordermann bringen müsse. Das geschehe nun. Auch die unter der Oberfläche im Seitenraum liegenden Abflussrohre „müssen wir wieder frei bekommen“, betont Zorn.

Wenn bei den Arbeiten Schäden entstehen wie jetzt an einer unterirdischen Telefon-Versorgungsleitung, werde das natürlich in Ordnung gebracht, verspricht der GGA-Chef. Ansonsten dürften besorgte Anwohner sich zur Zeit gern mit dem stellvertretenden Bauhofleiter Daniel von Salzen in Verbindung setzen und über die Grabenarbeiten genau informieren lassen.

la