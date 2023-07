Buddelei allerorten

Zwischen dem Achimer Bahnhof und dem neuen Lieken-Quartier entsteht der Zentrale Omnibusbahnhof. Die Gaswerkstraße ist deshalb zum großen Teil Baustelle. © mix

Achim – Allerorten wird in Achim gebuddelt, könnte man salopp sagen. Tatsächlich gibt es über das Stadtgebiet verteilt eine Menge Baustellen. Aber zuletzt wurde auch eine größere Maßnahme zunächst erstmal beendet, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht.

Gerade erst konnte die Geh- und Radwegsanierung entlang der Obernstraße (L 158) ein Stück weit abgeschlossen werden. „Durch die Erneuerung wurde ein weiterer Abschnitt an der Landesstraße L 158 deutlich verbessert und trägt somit dazu bei, dass Radfahren komfortabler und sicherer ist“, sagt Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster. Das Ziel sei es, in den nächsten Jahren weitere Teilstücke zu erneuern, sofern Haushaltsmittel vom Land und der Stadt Achim zur Verfügung stehen.

Nach der Baustelle ist also vor der Baustelle. Und so stehen im Achimer Stadtgebiet über den Sommer weitere Sanierungen auf dem Programm. An der Bollener Landstraße, am Uesener Mühlenweg, Auf dem Born und an der Clüverstraße werden die Gehwege ausgebessert. Auf der Pappelstraße gilt das für die Fahrbahn, und „an verschiedenen Straßen“ will die Stadt Schlaglöcher und andere Schäden am Asphalt beseitigen. Am Rathauspark wird die evangelische Kirche die zum Teil eingestürzte Friedhofsmauer und den Gehweg in diesem Bereich erneuern, kündigt die Verwaltung außerdem an.

Der unbefestigte Abschnitt der Nebenroute des Weserradwegs an der Straße An der Marsch wird nach Angaben aus dem Rathaus von August bis Oktober asphaltiert, damit die Lücke in der Radwegeverbindung zwischen den Ortsteilen Uesen, Achim und Bierden verkehrssicher hergestellt werden könne. „Durch die Asphaltierung können immer wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen des Bauhofs entfallen“, führt Planer Schuster noch einen Nebeneffekt dieser Maßnahme an.

Bis zum Ende des Jahres werden der Stadtverwaltung zufolge die Bauarbeiten im Bereich der Bahnhofsnordseite dauern. „In den Sommermonaten wird der neue Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) zum Großteil fertig gestellt, wo aktuell die Gaswerkstraße neu gebaut und ans Fritz-Lieken-Eck angeschlossen wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Herbst werde dann die neue Straßenverbindung vom Lieken-Kreisel zur Gaswerkstraße, der Endausbau der Königsworther Straße, Gestalt annehmen.

Stefan Schuster: „Die Ausstattung des ZOBs mit einem modernen Unterstand und neuen, überdachten Radabstellmöglichkeiten runden die Baumaßnahme ab und werden zu einer deutlichen Aufwertung des nördlichen Bahnhofsbereichs beitragen.“ Auch der Bereich vor der neuen Mobilitätsstation wird laut der Stadt bis Weihnachten vollendet.

An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, wie hier am Uesener Mühlenweg, werden Fußwege erneuert. © -

Seit Ende Juni wird für den Radschnellweg (Rasch) der erste Bauabschnitt vom Bahnhof Baden zur Hasseler Straße hergestellt, dieser soll ebenfalls bis zum Ende des Jahres fertig sein. „Zukünftig können Radfahrende damit diese komfortable und beleuchtete Wegeverbindung nutzen und brauchen nicht mehr auf dem schmalen Radweg an der Industriestraße zu fahren“, frohlockt der Planer.

Alle genannten Baustellen können je nach Umfang mehr oder weniger mit Beeinträchtigungen für den Verkehr verbunden sein, so sind mitunter auch Teilsperrungen oder – wie beim Fritz-Lieken-Eck aktuell – Vollsperrungen notwendig. Die Stadt Achim bittet daher alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis.

Grundsätzliche Informationen zu den städtischen Bauvorhaben finden Interessierte auf www.achim.de, im Bereich „Wohnen“ und dort unter „Aktuelle Bauvorhaben der Stadt Achim“.