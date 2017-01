Brutzelnde Frikadellen führen fast zu Hausbrand

Feuerwehreinsatz in der Dresdener Straße nach Essenszubereitung mit Kolateralschaden.

Achim - Ein piepender Rauchmelder sowie aufmerksame Nachbarn haben am Montagnachmittag einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Dresdener Straße verhindert. Gegen 15 Uhr bemerkten Nachbarn den piependen Rauchmelder. Nachdem niemand die Tür öffnete, verständigten die Anwohner die Feuerwehr. Über eine Steckleiter gelangten zwei Einsatzkräfte auf den Balkon und konnten sich einen ersten Überblick verschaffen. Die Wohnung war verqualmt, jedoch konnten sie keine Menschen entdecken.

Um keinen großen Schaden zu verursachen, knackten die Feuerwehrleute vorsichtig das Schloss der Haustür und gingen unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vor. Auf dem Kochherd entdeckten sie eine Bratpfanne mit schmorenden Frikadellen. Die Pfanne wurde ins Freie gebracht und die Fenster wrden geöffnet, damit frische Luft in die Wohnung kam.

„Hätte es keine Rauchmelder gegeben und keine aufmerksamen Nachbarn, dann hätte das schnell zu einem Küchen- und vielleicht Wohnungsbrand in dem Mehrfamilienhaus führen können“, sagt Achims Ortsbrandmeister Thomas Köster. Nach Schadstoffmessung und einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abziehen. Die Polizei verständigte in der Zwischenzeit die ahnungslosen Bewohner der betroffenen Wohnung.

chb