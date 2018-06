„Brückenbauer“ mit guten Zukunftsaussichten

Realschule entlässt feierlich 130 Absolventen in Turnhalle der Liesel-Anspacher-Schule / Schulverein künftig mit IGS

+ In einem der Sketche bei der Abschlussfeier kleideten sich die Absolventen wie Sträflinge und blickten so ironisch auf ihre Schulzeit zurück. - Foto: Duncan

achim - Marlies Behnke, seit dem Schuljahr 2017/18 Rektorin der Realschule Achim, gab ihren Schülern bei der Abschlussfeier einen Ratschlag mit auf den Weg, der angesichts des Geräuschpegels in der Halle sicher nicht sofort umzusetzen war: „Suche Stille, damit du in Ruhe über dich nachdenken kannst.“ Von den Denkanstößen, wie die Schulleiterin es nannte, hatte sie noch zwei weitere in petto: „Mache dir bewusst, wie du mit Konflikten umgehen willst“, und schließlich: „Überlege genau, was sinnvoll zu tun ist, damit die Welt ein wenig besser wird.“ Denn nicht das „Mehr“ mache glücklich und zufrieden, sondern sinnvolle Tätigkeiten. Weiter nahm sie Bezug auf das Schulbekenntnis gegen Rassismus und für Courage und wünschte sich, dass ihre Schüler als „Brückenbauer“ eine respektvolle Haltung gegenüber Menschen anderer Kulturen pflegen würden. Sie dankte ihren Kollegen von der Liesel-Anspacher- und der Integrierten Gesamtschule (IGS) für deren Erlaubnis, die Turnhalle für die Abschlussfeier zu nutzen.