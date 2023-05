Brinkmannstraße: Zusatzschild und QR-Code

Von: Michael Mix

Das Schild an der Sackgasse soll um einen Zusatz und einen QR-Code mit Extra-Info zu Brinkmann ergänzt werden. © mix

Achim – Die Diskussion, ob Johann Brinkmann, Achimer Bürgermeister in der Nazi-Zeit, würdig ist, dass weiterhin eine Straße in der Stadt mit seinem Nachnamen geehrt wird, kochte ein Stück weit wieder hoch. Aber für eine Umbenennung der Sackgasse mochte sich nach gescheiterten Versuchen 1988 und 2018 am Dienstagabend in der Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz niemand stark machen.

Die knappe rot-grüne Mehrheit mit fünf Stimmen sprach sich gegen die vier Vertreter von CDU und FDP dafür aus, den Zusatz „Er trat Diktatur, Krieg und Verfolgung nicht entgegen“ am Straßenschild anzubringen und auch einen QR-Code, über den weitere Informationen zu Brinkmann zu erhalten sind. Außerdem befürworteten SPD und Grüne einen neuen „Leitfaden für Straßennamen“, mit dem künftig anstößige Bezeichnungen von Straßen und Plätzen in Achim verhindert werden sollen.

Auch der Deutsche Städtetag empfehle solch eine Richtlinie, sagte Michael Schröter, Vorsitzender der Grünen-Fraktion. Er hatte den Leitfaden für Achim erarbeitet, „nicht zuletzt, um keine Brinkmannstraße mehr zu bekommen“.

Die Stadt habe schon genug Satzungen und brauche nicht noch eine, meinte dagegen Isabel Gottschewsky (CDU). „Straßen sollten überhaupt nicht mehr nach Personen benannt werden“, forderte sie.

Hans Baum (FDP) unterstützte diesen Vorschlag. Denn nach Jahrzehnten gebe es immer wieder Neubewertungen von Personen. „Wir sollten sehr viel neutraler mit der Benennung von Straßen und Plätzen umgehen“, regte der Liberale an.

Werner Wippler (SPD) hielt es hingegen für „sinnvoll, weiterhin Leistungen von Personen zu ehren“. Und es sei doch die CDU gewesen, die verlangt habe, einen größeren Platz als die kleine Fläche rund um das Stadtmodell nach Ehrenbürgermeister Christoph Rippich (SPD) zu benennen.

Wipplers Parteifreundin Petra Geisler begab sich demgegenüber auf eine Linie mit Gottschewsky und Baum. „Personennamen sollten wir möglichst vermeiden“, sagte die Sozialdemokratin. Denn wenn es im Licht der Geschichte eventuell doch mal erforderlich werden sollte, eine Straße umzubenennen, würde das „hohen bürokratischen Aufwand“ bedeuten.

Werner Meinken (SPD), Vorsitzender des Ausschusses, begründete anschließend, warum er den genannten Zusatz am Brinkmannschild für nötig hält. Es sei ein Widerspruch, dass die Stadt im Ortsteil Bierden Widerstandskämpfer mit Straßennamen ehre, aber an anderer Stelle einen „aktiven Unterstützer des Unterdrückungssystems“. Die Infotafel bezeichnete er als „Kompromisslösung im Sinne der geschichtlichen Aufarbeitung“.

Dass zwei Anträge zur Umbenennung der Brinkmannstraße gescheitert sind, zeige das geschichtliche Verständnis von Politik und Gesellschaft, merkte Michael Schröter an. Er erinnerte daran, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werde und Teile der Partei und ihre Jugendorganisation als extremistisch eingestuft seien. Der von der SPD beantragte Zusatz reiche nicht aus und sollte durch einen QR-Code zum Leben und Wirken des von 1925 bis 1945 amtierenden Bürgermeisters Brinkmann ergänzt werden, den die Achimer Geschichtswerkstatt erstellen könne, fügte der Grüne hinzu.

Redner der CDU brachten dann einen ganz anderen Ton in die Debatte, die sich im in diesen Fragen entscheidenden Stadtrat am 29. Juni noch fortsetzen könnte. „Brinkmann muss für Achim wohl nicht der Schlechteste gewesen sein, wenn er so lange Bürgermeister war“, sagte Volker Wrede. Und der Rat müsse sich 1970 bei der Benennung der Straße mit dessen Namen ja was gedacht haben. Wrede wandte sich gegen das von der SPD gewünschte Zusatzschild. „Ich kann nicht beurteilen, ob sich Brinkmann nicht doch Diktatur, Krieg und Verfolgung entgegen gestellt hat“, äußerte der Christdemokrat.

Fraktionskollege Martin Puls sprach zunächst von einer „sensiblen Geschichte“, um im nächsten Satz zu bemerken: „Ohne Zusätze wüsste niemand, dass es sich bei Brinkmann um einen früheren Achimer Bürgermeister handelt.“ Damit könne ja auch der gleichnamige ehemalige Bremer Zigarettenhersteller oder „der Professor aus der Schwarzwaldklinik“ gemeint sein, fabulierte Puls und ignorierte dabei den Ratsbeschluss von 1970, wonach mit dem Straßennamen ausdrücklich Ex-Bürgermeister Johann Brinkmann geehrt werden sollte.

Sie teile weitgehend die Einschätzung von Wrede, bekannte etwas überraschend Petra Geisler. „Ich habe 2018 auch gegen die Umbenennung gestimmt, weil ich nicht beurteilen kann, wie Bürgermeister Brinkmann damals agiert hat“, erklärte die SPD-Fraktionschefin. „Und auch, weil die Anwohner der Straße dagegen waren.“ Das Zusatzschild und der QR-Code seien allerdings sinnvoll.

„Was das NSDAP-Mitglied Brinkmann getan hat oder nicht, ist in Heften der Geschichtswerkstatt Achim nachzulesen“, stellte Schröter fest. Das damalige Gemeindeoberhaupt habe unter anderem dafür gesorgt, dass dem Achimer Juden Anspacher die Wohnung gekündigt worden sei. Deshalb fiel das Fazit des Grünen Schröter in Sachen Brinkmann eindeutig aus: „Er war mit Sicherheit kein ehrenwerter Mann.“