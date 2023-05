„Brinkmann trat Verfolgung nicht entgegen“

Von: Michael Mix

Teilen

Seit 1970 trägt eine kleine Seitenstraße der Bergstraße den Namen des Achimer Bürgermeisters während der Zeit des Nationalsozialismus. © Mix

Achim – Soll Johann Brinkmann, Bürgermeister in Achim während der Zeit des Nationalsozialismus, weiterhin mit einem Straßennamen im Stadtgebiet geehrt werden? 78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und des NS-Terrorregimes stellt sich diese Frage wieder.

Denn mit der von der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen beantragten Erstellung eines „Leitfadens zur Straßenbenennung in Achim“, mit der sich am Dienstag, 9. Mai, 17 Uhr, der Stadtentwicklungsausschuss in öffentlicher Sitzung im Ratssaal befasst, rückt auch dieses hochumstrittene, brisante Thema erneut in den Fokus. Schließlich soll die vorgesehene Richtlinie „dazu beigetragen, dass keine Straße und kein Platz Namen tragen, die den Zielen, Handlungen oder Wertvorstellungen, die dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland oder der Verfassung des Landes Niedersachsen zuwiderlaufen oder dem Ansehen der Stadt Achim schaden“.

Dennoch wollen die Grünen nach Angaben ihres Fraktionsvorsitzenden Michael Schröter nach gescheiterten Versuchen 1988 und 2018, die 1970 vom Rat gewidmete Brinkmannstraße umzubenennen, keinen neuen Vorstoß in dieser Richtung unternehmen. „Wir haben dieses Thema im Ortsverband, der Fraktion und einer Arbeitsgruppe ausführlich beraten und uns entschlossen, keine weiteren Anträge zur Brinkmannstraße zu stellen. Es sei denn, es tauchen neue, geschichtlich gesicherte Erkenntnisse zu Johann Brinkmann auf“, erläuterte Schröter in einer Pressemitteilung.

Die SPD-Fraktion hat allerdings inzwischen beantragt, dass der Stadtrat beschließen möge, unter dem Straßenschild Brinkmannstraße und der vorhandenen kleinen Hinweistafel zu den Lebens- und Amtsdaten des früheren Bürgermeisters einen weiteren Zusatz anzubringen: „Er trat Diktatur, Krieg und Verfolgung nicht entgegen“.

Nicht nur über den Leitfaden, sondern auch über diese Ergänzung wird der Fachausschuss des Rates am Dienstag befinden. „Wir wenden uns gegen eine Kultur des Vergessens und Vertuschens über die Handlungen während der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur“, begründet Sozialdemokrat Werner Meinken das Ansinnen seiner Partei. Der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz fügt hinzu: „Nach den Kriterien des zu beschließenden Antrages hätte es eine Benennung einer Straße nach einem Bürgermeister mit ganzer Amtszeit in der nationalsozialistischen Diktatur nicht geben dürfen.“

Ein Bürgermeister einer Kommune, der unter anderem die Einwohnermeldeliste führe, sei immer Teil des politisch-administrativen Systems, „insbesondere auch im Zeitraum 1933 bis 1945, in der keinerlei nach demokratischen Prinzipien durchgeführte Wahlen stattfanden und ein Verbleiben im Amt ausschließlich durch Wohlverhalten und widerspruchsloses Ausführen von Anordnungen ermöglicht wurde“, erläutert Meinken.

Eine mit der Straßenbenennung verbundene Ehrung der Person stehe dem absolut entgegen, da keinerlei Widerstandshandlungen von Brinkmann gegen das verbrecherische Handeln der nationalsozialistisch diktierten Staatsorgane übermittelt seien. „Unmittelbar nach Beendigung der Diktatur ist er dann von der englischen Besatzungsmacht auch nicht mehr im Amt belassen worden.“

Da 2018 Ratsmitglieder unter anderem den anfallenden Verwaltungs- und Kostenaufwand für eine Straßenumbenennung als Argument dagegen angeführt hätten, „sollte zumindest eine aus heutiger Sicht notwendige Distanzierung von der Person und der falschen Ratsentscheidung durch Anbringung des oben genannten Zusatzes zum Ausdruck gebracht werden“, erklärt Meinken weiter. Damit erübrige sich auch eine Debatte darüber, ob die Straßenbezeichnung nach dem ehemaligen Bürgermeister Brinkmann nicht doch unter die von den Grünen angeführten zulässigen Umbenennungskriterien der beantragten Leitlinien fallen könnten.

Es macht allerdings Sinn, zunächst auf die von Michael Schröter formulierten „Ausschlusskriterien“ zu schauen. Im Grünen-Papier heißt es: „Nicht berücksichtigt werden bei der Straßenbenennung Personen, Institutionen und Ereignisse, die Ziele, Handlungen oder Wertvorstellungen verkörpern, die dem Grundgesetz der BRD oder die Verfassung des Landes Niedersachsen zuwiderlaufen oder dem Ansehen der Stadt Achim schaden. Und die Ideologien oder Ungleichwertigkeit von Menschen verkörpern (zum Beispiel Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rassismus oder Sexismus).“

Auf der anderen Seite gibt es folgenden Passus: „Umbenennungen von Straßen sind zu vermeiden, da sie zu Unannehmlichkeiten und Belastungen für die Anliegerinnen und Anlieger führen können.“ Auch sei auf den Erhalt historischer Straßennamen „besonders zu achten“. Im nächsten Punkt des Grünen-Antrags heißt es allerdings auch: „Eine Umbenennung ist nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn die oben genannten Ausschlusskriterien in schwerwiegender Weise erfüllt sind. Aufgrund eines gewandelten Geschichtsbildes oder neuer Forschungsergebnisse kann sich die Bedeutung der Person, Institution, Stätte oder des Ereignisses so verändern, dass eine Ehrung oder Erinnerung nicht mehr gerechtfertigt wäre und dem Ansehen der Stadt Achim schaden würde.“