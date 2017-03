Bremer Straße endlich wieder frei befahrbar

Achim - Autofahrer und Anlieger atmen auf: Nach mehr als einem halben Jahr Bauzeit – und damit doppelt so lange wie geplant – ist endlich die Dauer- und Großbaustelle an der Bremer Straße verschwunden. Seit Dienstagnachmittag herrscht auf der grundlegend sanierten Strecke freie Fahrt.

„Nanu, keine Baustellenampeln, keine bis zu sechs Minuten langen Wartezeiten in der Blechlawine mehr“, rieb sich auch gestern noch mancher Autofahrer, der auf der viel befahrenen Landesstraße unterwegs war, verwundert und erfreut die Augen. Und genoss dazu einen frischen Fahrbahnbelag ganz ohne Löcher und Absenkungen.

Darüber hinaus freuen sich die Anwohner und Geschäftsbetreiber, dass Lärm und Dreck vor ihren Türen verschwunden sind und die Grundstücke nun wieder ungehindert befahren werden können. Und Radfahrer und Fußgänger müssen nicht mehr mit einigem Risiko auf die andere Straßenseite ausweichen, sondern finden gut befahr- und begehbare, ansprechend gestaltete Wege mit hervorstechendem roten Farbband vor.

Aber warum hat die Sanierung der Bremer Straße, die im Auftrag der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Verden, von Mitte September an in mehreren Abschnitten vom Maiskamp bis zur Bierdener Mühle vorgenommen wurde, so lange gedauert? Was ist da schief gelaufen?

Versorgungsleitungen verzögern Arbeiten

„Wir wollten eigentlich schon Ende des vergangenen Jahres damit fertig sein“, räumt Amtsleiterin Gisela Schütt auf Nachfrage ein. Bei den für neue Fahrbahnen, Fuß- und Radwege nötigen Buddeleien seien die Arbeiter jedoch immer wieder auf Versorgungsleitungen gestoßen, die aufwändig verlegt hätten werden müssen. Zusätzlich habe vor allem im Januar Frost die Baustelle über Wochen lahm gelegt.

Die deutlich länger als geplant dauernden Sperrungen führten, wie berichtet, zu erheblichem Unmut bei den ortsansässigen Geschäftsleuten, die Umsatzeinbußen beklagten. Insbesondere das zweimalige Abriegeln der Durchgangsstraße über jeweils mehrere Tage für die Herstellung der neuen Fahrbahnen stieß Gewerbetreibenden – vom Autohändler über den Schlachter bis zum Supermarktbetreiber – sauer auf.

Mangelnde Kommunikation?

Sie warfen der Stadt und der Landesbehörde mangelnde Kommunikation vor, und die Vollsperrungen hätten ihrer Ansicht nach zumindest am umsatzstarken Freitag und Sonnabend nicht sein müssen.

Amtsleiterin Schütt weist diese Kritik zurück. Die Anlieger seien über die Arbeiten informiert worden und mit Geschäftsleuten habe es darüber auch Gespräche gegeben, erklärte sie auf Nachfrage. Solch ein 800.000-Euro-Projekt an einer der Verkehrsadern von Stadt und Landkreis gehe nun mal nicht ohne Belastungen für alle Beteiligten über die Bühne.

Und was ist mit den übrigen, noch holprigen Fahrbahn- und Wegabschnitten der Bremer Straße Richtung Gieschen-Kreisel und Uphusen? Bevor die auf Vordermann gebracht würden, muss dort noch laut Schütt „der Regenwasserabfluss geplant werden“. In diesem Jahr stünden in den genannten Bereichen der Landesstraße 158 voraussichtlich keine Arbeiten mehr an.

mm