Bremer Straße 30er-Zone und Fahrradstraßen

Mobilitätskonzept für die Innenstadt: SPD schlägt Maßnahmen für Verkehrswende vor

+ © mix Die Bergstrecke der Bremer Straße mit den Fahrradstreifen soll nach dem Willen der SPD Tempo-30-Zone werden. © mix

Achim – „Die SPD will die Verkehrswende.“ Das unterstrichen Werner Meinken und Werner Wippler am Mittwochabend bei einer Versammlung der Achimer Parteigliederung im Kasch zum Thema Mobilitätskonzept für die Innenstadt. Im Hinblick auf den Klimaschutz müsse CO2 eingespart werden, waren sich die Sozialdemokraten einig und forderten, dem Radverkehr mehr Platz einzuräumen.

Sogenannte Fahrradstraßen, welche die SPD für das Gebiet nördlich des Kasch und des Rathauses vorschlägt, aber auch für das Viertel südlich des Bahnhofs, sollen dazu beitragen, das formulierte Ziel zu erreichen, ohne Autofahrer dort ganz auszusperren.

„Wie wollen wir mit dem Fachkonzept der Ingenieurgesellschaft LK Argus umgehen?“ Das sei die Frage, mit der sich die SPD und letztlich der ganze Rat befassen müsse, sagte Meinken. Das von dem Planungsbüro erstellte Mobilitätskonzept für die Achimer Innenstadt steht am Dienstag, 5. September, 17 Uhr, auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz. Und dort wird dann auch ein Antrag der Ratsgruppe SPD dazu auf dem Tisch liegen.

„Ein zentraler Ansatzpunkt ist, den Durchgangsverkehr so gut es geht aus der City herauszunehmen“, erklärte Meinken. Es dürfe und müsse meist nicht sein, dass Laster mitunter sogar durch Wohngebiete fahren. „Wer in Achim nichts zu erledigen hat, sollte möglichst die Autobahnen nutzen“, verdeutlichte der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses.

An oberster Stelle von vier aufgelisteten Maßnahmen im Antrag der SPD steht, den „hochgefährlichen Abschnitt an der Bremer Straße von Lidl bis zum Gieschen-Kreisel“ zu entschärfen. Denn die sogenannten Angebotsstreifen für Radfahrer am Rand der Fahrbahnen am Berg der viel frequentierten L 158 berge ein hohes Unfallrisiko. „Wir wollen deshalb auf der Strecke von der Unterstraße bis zum Kreisel als Sofortmaßnahme Tempo 30 statt der jetzt dort erlaubten 50 Stundenkilometer für Autofahrer haben“, informierte Meinken. „Und es ist ein Gutachten in Auftrag zu geben, mit welchen Umbaumaßnahmen im Straßenraum ein eigenständiger Radweg hergestellt werden kann.“

Der Ratsherr erwähnte auch die von der Stadt verfolgte, von der SPD unter Punkt vier aufgeführte Alternative, die für das angrenzende Bauernviertel geplant ist. Dort soll bekanntlich ein Radweg hinter den Häusern an der Unterstraße entstehen, um gefährliche Situationen auf dem schmalen Fußweg neben dem Kopfsteinpflaster oder eben auf der Bremer Straße zu unterbinden. Doch mit der Tangente entlang der Marsch, „auf der Radler im Übrigen in der Verlängerung dann nur in einem großen Bogen bis zur Innenstadt gelangen würden“, werde es so schnell, wenn überhaupt, nichts werden. „Ein zentrales Grundstück steht dort für den Wegebau nicht zur Verfügung“, sagte Meinken. Deshalb werde die SPD schon bald darauf drängen, die Unterstraße baulich zu verändern. „Wir wollen dort nicht ein Jahrzehnt lang warten.“

+ Die SPD will den Radverkehr in Achim verbessern: vom Berg an der Bremer Straße (1), über Feldstraße, Am Marktplatz und Achimer Brückenstraße (2), die zu Fahrradstraßen umgewandelt werden sollen, und das südliche Bahnhofsviertel (3) bis hin zur Unterstraße (4). © -

An die zweite Stelle des Maßnahmenkatalogs hat die SPD die Verknüpfung des im Bau befindlichen Radschnellwegs mit der Innenstadt gesetzt. Die Fraktion schlägt vor, die Feldstraße von der Kreuzung mit der Bergstraße bis zum Radschnellweg sowie die Strecke Am Marktplatz und Achimer Brückenstraße bis zur Herbergstraße als Fahrradstraßen auszuweisen. „Die Bergstraße sollte dann Vorfahrtsstraße werden, damit es die oft bis hinter das Schulzentrum reichenden Staus nicht mehr gibt“, regte Herfried Meyer an.

Dritter Punkt des Antrags ist, eine „Verkehrsachse Bahnhof – Innenstadt“ zu bewerkstelligen. Diese sollte „Angebote für Radfahrer zur regelkonformen und damit weniger verkehrsgefährdenden Nutzung“ der Strecke beinhalten. Ziele seien aber auch die Entsiegelung von Flächen und mehr Grün dort.

Wenn sich der Verkehr auf die Nordseite des Bahnhofs verlagere, sei „zu überlegen, ob die Einbahnstraßen im Süden geändert werden“, ergänzte Meinken. Der SPD schwebe vor, in dem Viertel „privilegiertes Fahrradfahren“ zu ermöglichen.

„Wir wollen dort keine weiteren Parkplätze schaffen, wie es die CDU vorschlägt“, merkte Wippler an und fügte hinzu: Die SPD strebe ein „Miteinander von Auto- und Radfahrern“ an, „mit Vorrang für den Radverkehr“.