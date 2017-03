„Bremen first“ kommt nicht an

Achim/BREMEN - Von Manfred Brodt. Bremen solle seine neuen Gewerbeflächen in erster Linie im eigenen Land und nicht im Bremer Umland schaffen, sagt jetzt laut gestrigem Bericht unserer Zeitung der wirtschaftspolitische Sprecher der Bremer SPD-Bürgerschaftsfraktion Dieter Reinken. Nimmt Bremen so auch Abstand vom gemeinsamen, 100 Hektar großen Gewerbegebiet Achim-West am Bremer Kreuz? Wir fragten Achimer Politiker nach ihren Reaktionen auf dieses „Bremen first“. Die meisten sind von diesem Bremer Vorstoß nicht sonderlich überrascht, aber sie finden ihn kontraproduktiv.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Herfried Meyer äußert sich lange zurückhaltend, um sich dann doch leicht in Rage zu reden. Für ihn gilt, was der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling dem Achimer Bürgermeister und anderen gesagt hat, dass der Senat das gemeinsame Gewerbegebiet unterstützt. Meyer: „Ich habe keinen Anlass, an diesen Aussagen zu zweifeln.“

Aber natürlich, so sagt er später, seien die zitierten Bremer Töne nicht schön und hilfreich. Die Achimer Sozialdemokraten wollen deshalb mit den Genossen in den Bremer Nachbarorten Mahndorf, Arbergen und Hemelingen Tuchfühlung aufnehmen.

„Aber es gibt viel mehr zu beklagen, was wichtiger ist“, macht Meyer aus seinem Herzen keine Mördergrube. Noch wichtiger als der von Bremen letztendlich erwartete Millionenzuschuss zu dem 100-Millionen-Euro-Projekt sei, dass die Behörden des Landes bei dem Projekt aktiv mitarbeiteten. Ihnen ist vom Bund die Planung des achtspurigen Ausbaus der A1 und des Bremer Kreuzes übertragen worden, sie müssten die Brücke oder den Tunnel an der A1 in Uphusen/Mahndorf planen, und das rechtzeitig, damit andere Zuschüsse nicht verloren gingen. Die Kritik des SPD-Fraktionschefs richtet sich nicht nur an das Land Bremen, sondern auch an die niedersächsische Landesstraßenbauverwaltung und die Bahn. Achim habe zwar aus guten Gründen die Federführung für das ganze Planfeststellungsverfahren mit viel Bürgerbeteiligung übernommen, aber Achim sei auch nicht die Welt, sondern auf die Mithilfe dieser Behördenapparate angewiesen. Diese sollten selbst initiativ werden und sich nicht zurücklehnen und abwarten, bis sie etwas am Schluss annehmen oder ablehnen. Werde nicht schnell genug gearbeitet, könnten die gesetzlichen Grundlagen für die 23,5 Millionen Euro des Landes Niedersachsen entfallen, befürchtet der SPD-Sprecher.

Dass Bremen sich anders verhalte als es rede, sei nicht neu, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Lichter mit Blick auf Weserpark und Möbel-Krieger.

Achim habe sich doch schon mit Rücksicht auf das Bremer Gewerbegebiet Hansalinie verpflichtet, das Projekt Achim-West erst nach der Vermarktung der „Hansalinie“ anzugehen. . Nun könne man von Bremen wohl auch Kooperation zum beiderseitigen Nutzen und eine finanzielle Beteiligung erwarten, die weit über die bisher zugesagten 500 000 Euro für die Planungskosten hinausgehe. Ohne Bremen könne Achim-West schließlich nicht geschultert werden. Lichter: „Wir sollten Bürgermeister Sieling jetzt bei seiner Ehre packen. Er soll zu seiner Zusage stehen und dieses Projekt, das Achim und Bremen Verkehrsentlastung bringt, unterstützen.“

Silke Thomas, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sieht die Sache gelassen, denn auch in Bremen seien die Gewerbegrundstücke begrenzt und auch die Bremer Unternehmen „hinter der Bahn“ benötigten Flächen. Diese Firmen ließen sich nicht dividieren in Achimer und Bremer Unternehmen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Stimmen der Wirtschaft in Bremen ungehört bleiben“, meint sie und wünscht sich, dass Politiker und Verwaltungsleute ebenso regional und global denken wie die Wirtschaft.

Wolfgang Heckel, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft Achim, findet den Bremer SPD-Kurs nicht in Ordnung und unfair. Er habe das nach den Bremer Expansionsplänen in der Hemelinger Marsch bis Uphusen und Bollen schon befürchtet. Auch Heckel erwähnt die bisherige Achimer Zurückhaltung bei neuen Gewerbegebieten mit Rücksicht auf Bremen und unterstreicht, dass Achim-West ja nicht nur Achimer, sondern auch Bremer „Sahne-grund-stücke“ biete.

Hans Baum, Sprecher der FDP-Fraktion, wundert die angekündigte Konzentration auf Bremer Gewerbegrund-stücke nicht, denn der Stadtstaat habe noch genügend freie Fläche. Achim-West werde dieser Wettbewerb dennoch nicht schaden, denn das Gebiet habe unschätzbare Vorteile: Beste Anbindung ans Autobahnnetz, Erreichbarkeit ohne Innenstadtstaus und Ruhezonen für die Lasterfahrer vor Ort, also keine Zeitverluste.

Wenn Bremen nicht mitspiele, sollte Achim einen Alleingang wagen ohne die Brücke oder den Tunnel an der A1 nach Bremen, die die meisten Kosten verschlängen. Dass der Bund dann aussteigt, wenn Achim-West nicht mehr von zwei Ländern getragen wird, fürchtet Baum nicht, denn auch der Bund sei beim achtspurigen Ausbau der A1 und des Bremer Kreuzes auf Achim angewiesen, benötige Achimer Land und müsse an der Uphuser Heerstraße etliche Häuser abreißen. Für die nächste Generation werde sich dann die gesamte Situation im Bereich Uphusen/Mahndorf, A1, Weserpark ohnehin völlig anders darstellen, prophezeit der liberale Visionär und empfiehlt Achim, sich nicht unter Wert zu verkaufen.