Breite Mehrheit für Doppelhaushalt 2023/24

Von: Michael Mix

Teilen

Geplante Millioneninvestition: Auf dem Hof der IGS soll eine Mensa mit Frischeküche gebaut werden. © Mix

Achim – Mit breiter Mehrheit hat der Rat der Stadt Achim am Donnerstagabend den Doppelhaushalt 2023/24 beschlossen. Lediglich Oliver-Jan Kornau (parteilos) stimmte dagegen, Seman Papazoglu (CDU) enthielt sich der Stimme. Das Zahlenwerk sieht für die kommenden beiden Jahre Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 75 bis 82 Millionen Euro vor und ist jeweils nicht ausgeglichen.

„Ich kann mich in meinen mehr als 30 Jahren im Stadtrat nicht an solche Haushaltsberatungen erinnern“, leitete Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) sein Statement zum wichtigsten Punkt der Tagesordnung ein. Im ersten Ansatz habe das Defizit für 2023 noch bei weit über zehn Millionen Euro gelegen, was nun aber mehr als halbiert worden sei. „Alle Fachbereiche haben erforderliche Einsparungen stringent verfolgt“, lobte der Verwaltungschef seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Ratsmitglieder hätten erfreulicherweise auf weitere Ausgabenwünsche verzichtet.

Als positiv hob Ditzfeld außerdem hervor, dass es keine Steuererhöhungen gebe, da die Bürgerinnen und Bürger schon genug gebeutelt seien. Allerdings näherten sich die Personalkosten der Stadt der 30-Millionen-Euro-Grenze, eine Summe, die in etwa den Einnahmen durch die Gewerbesteuer entspricht. Ein großer Ausgabenposten sind auch die nahezu 25 Millionen Euro, die als Umlage an den Landkreis für dessen Leistungen von Abfallentsorgung bis Sozialfürsorge zu zahlen sind, während Achim auf der anderen Seite etwa 20 Millionen Euro jährlich aus der Einkommenssteuer im Haushalt verbuchen kann.

„Wir müssen unsere Einnahmesituation verbessern“, mahnte der Bürgermeister. Weil das Projekt „Achim-West“ noch in der Schwebe sei, mache sich die Verwaltung nun Gedanken darüber, ob nicht an anderer Stelle zwischenzeitlich dringend benötigte Gewerbeareale geschaffen werden könnten. „Weit über 30 Anfragen von Unternehmen“ seien diesbezüglich im Rathaus registriert worden, sagte Ditzfeld.

Durch Überschüsse in jüngster Vergangenheit könne das Defizit im Ergebnishaushalt 2023 noch ausgeglichen werden, warf Kämmerer Peter Hollwedel ein. Aber für die Folgejahre müsse die Stadt in diesem Punkt Vorsorge treffen, unterstrich er die Worte des Bürgermeisters.

Mit dem neuen Haushalt segele Achim hart am Wind, meinte Volker Wrede (CDU) und schlug vor, die Millioneninvestitionen für den Radschnellweg und die Frischeküche für die IGS zu verschieben. „Wir müssen auch nicht auf jeden Förderzug aufspringen“, fuhr der frühere Bahner fort, denn das belaste sowohl das Personal der Verwaltung zusätzlich als auch die Finanzen der Stadt. Wrede forderte des Weiteren, „das Wunschkonzert einiger Fraktionen“ zu beenden.

„Der Rat hat Budgethohheit“, entgegnete ihm Herfried Meyer (SPD). „Wünsche“ der Politik dienten dazu, „das Gemeinwohl in Achim zu verbessern“. Ein Großteil der geplanten Investitionen in Höhe von knapp 20 Millionen Euro pro Jahr fließe in den Kita- und Schulausbau, um etwa den von vielen Eltern verlangten Ganztagsbetrieb zu gewährleisten. 5 Millionen Euro minus im Haushalt 2023, 3,6 Millionen 2024, hielt Meyer gleichwohl für problematisch. „Wir müssen die Einnahmenseite stärken und ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben.“

Um der Klimakrise zu begegnen, werde auf die Kommunen noch eine gewaltige Kostenlawine zurollen, warnte Michael Schröter (Grüne). Auch gelte es sicherlich noch Wohnraum für Flüchtlinge und zuwandernde, benötigte Fachkräfte zu schaffen.

„Wir müssen in Zukunft sparen lernen müssen“, äußerte Hans Baum (FDP). Dabei sei vor allem eine Frage zu klären: „Was ist Kernaufgabe der Stadt?“