Braune Haufen behindern Grünpflege

Badenerin Karla Meyer ärgert sich über Hundekot auf dem Seitenstreifen

+ Wegen Hundekothaufen will Karla Meyer den Grünstreifen am Asternweg nicht mehr mähen. Dieses Schild hat sie dort gut sichtbar an der Hecke aufgehängt. Meyer wohnt mit ihrem Mann an der Straße Im Bult, die an den Asternweg grenzt. Fotos: Duncan

Karla Meyer wohnt seit 1975 an der Straße Im Bult in Baden. Seit Jahrzehnten pflegt sie den Grünstreifen am direkt an ihr Grundstück angrenzenden Asternweg. Doch seit einigen Wochen findet sie regelmäßig große Hundekothaufen auf dem Rasenstück. „Nun kann ich den Rasen nicht mehr mähen“, klagt die 74-Jährige. Außerdem hat sie ein Schild aufgehängt. Dieses soll den Hundehalter, der zulässt, dass sein Hund dort hin macht, zum Umdenken bewegen. „Lieber Hundefreund! Diese Seitenstreifen werden von uns Anliegern gepflegt. Sollen wir auch in ihren Garten scheißen? Wer soll hier mähen? Sie vielleicht? Sie sollten sich schämen!“, fasst sie das Dilemma auf dem Hinweisschild zusammen.