Feuer in Achim: Mann erleidet lebensgefährliche Brandverletzungen

Bei einem Feuer in Achim sind zwei Senioren teilweise lebensgefährlich verletzt worden. Feuerwehrleute retteten einen 83-Jährigen aus dem brennenden Haus, der Rettungsdienst musste ihn anschließend reanimieren.

Achim - Das Feuer brach am Sonntag gegen 15.40 Uhr in einem Einfamilienhaus mit Anbau an der Elbinger Straße in Achim aus. Der Brand wurde von den Hausbewohnern entdeckt.

Brand in Achim: Feuerwehr bringt Mann ins Freie

„Als die Feuerwehr eintraf, stand der Anbau bereits in Vollbrand. Eine Person war noch in dem Raum und wurde von uns ins Freie gebracht“, berichtet Tobias Schone, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Verden. Laut Informationen der Feuerwehr erlitt der 83-jährige Mann lebensgefährliche Brandverletzungen. Er musste vom Rettungsdienst reanimiert werden. Eine 81-jährige Frau wurde bei dem Brand leicht verletzt. Auch Nachbarn haben Erste Hilfe geleistet.

Feuer in Achim: Polizei ermittelt

Unter schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr die Flammen mit Wasser schnell unter Kontrolle bringen. Von einer Drehleiter aus wurden Dachziegel des Gebäudeanbaus abgenommen und der Bereich darunter gelöscht. Im Einsatz waren 55 Kameraden.

Die Polizei hat noch während der Löscharbeiten erste Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Der Schaden wird von der Polizei auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Elbinger Straße ist aktuell (Stand 18 Uhr) noch gesperrt.

cb