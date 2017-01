Boitano: Mit 30 Jahren noch ein toller und aktiver Hengst

Schon lange lebt Susann Heise vom Bollener Reitclub Buchenhof sozusagen Seite an Seite mit „Boitano“, der jetzt nicht nur das bei edlen Hengsten seltene Alter von 30 Jahren erreichte, sondern noch immer aktiv im Natursprung deckt. Susanns Sohn Lennard reitet täglich dieses „Familienpferd“ und hält auch dadurch den Hengst so fit. - Foto: Hägermann

BOLLEN - Den 30. Geburtstag erreichen so hochkarätige Hengste wie „Boitano“ selten. Dieser stattliche Vererber auf dem Gestüt Buchenhof in Achim-Bollen aber hat es geschafft. Darauf ist natürlich seine Besitzerin Susann Heise sehr stolz, die ebenso lange sozusagen an seiner Seite lebt.

Geboren wurde Boitano in Klein Henstedt. Er ist laut offizieller Beschreibung Heises „ein grossrahmiger typvoller Oldenburger im Hauptbeschälerformat mit wunderschönem, leicht arabisiertem Gesicht und sehr schönem Auge“.

Seine edlen Gene hat er schon an etliche moderne sportliche Pferde vererbt, die mit den Anlagen ihres Vaters auf vielen Turnierplätzen zu gefallen wissen. Alle bekamen laut Susann Heise die hohe Rittigkeit ebenso mit ins Blut wie ein „sehr angenehmes Wesen, gepaart mit hoher Leistungsbereitschaft“.

Inzwischen sogar ein Freund der Familie

Boitanos Nachkommen sind im internationalen Dressur-und Springsport zu finden „Ballentines“ etwa setzte mit dem Dänen Sören Pedersen Zeichen und es gelang ihm mit schier unbegrenztem Springvermögen nicht nur bei S-B Springen, sondern auch in zahlreichen schweren Wettbewerben und Championaten der Eintrag in die Siegerlisten.

In der Dressur glänzte Dunkelfuchs „Bellucci“ mit Reiter Malte Ehrichs, der sich allein 19 Mal als Sieger in M-Dressuren feiern lassen durfte . Später heimste „Bellucci“ in Japan noch internationale Erfolge ein.

Auch Belladjani, Alvenita, Boilando und die Enkelin Lady Mijanou sind sehr erfolgreich im Dressursport. Biancavallo gewann in den USA viele Hunterprüfungen.

Boitano selbst wurde von seiner Besitzerin und ständigen Reiterin bis zur schweren Klasse in der Dressur ausgebildet, aber auch in Springpferdeprüfungen eingesetzt. Hier gelang es Susann Heise mit ihrem Boitano, sich im Oldenburger Hengstchampionat für das Finale zu qualifizieren.

Mit seinem raumgreifenden Galopp beendete er seine Geländeprüfung im Rahmen der

Hengstleistungsprüfung mit einer sehr guten Vorstellung und deckt bis heute im Bollener Gestüt Buchenhof im Natursprung.

Der jetzt 30-Jährige wird jeden Tag vom Sohn seiner Besitzerin geritten. „Lennard ist sicher maßgeblich daran beteiligt, dass Boitano noch immer so gut in Schuss ist“, freut sich Susann Heise.

Es sei auch „ein Familienpferd“, ein treuer Freund und ein ganz besonderer Vererber, der mit seinen Nachkommen für eine interessante Blutvariante sorgt“.

Auf dem Buchenhof wird demnächst ein Urenkel von dem Hengst Devonport erwartet. Alle wünschen sich daher, dass Boitano noch lange so vital bleibt.