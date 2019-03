Korrekte Affekte: Komödie überzeichnet einstige russische Lebenswirklichkeit

Achim – Nach anderthalb Jahren Vorbereitungszeit hat die Achimer Theatergruppe „Korrekte Affekte“ ein neues Schauspiel zur Bühnenreife gebracht und am Samstagabend im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) bei der Premiere dem Publikum vorgezeigt. Im komplett ausverkauften Blauen Saal präsentierte die Kasch-Laienspielgruppe das Lustspiel „Der Revisor“ nach Nikolai Gogol.

Helle Aufregung im Bürgermeisterbüro: Ein Revisor reise inkognito durch das Gouvernement und wolle insbesondere das kleine russische Städtchen von Verwaltungschef Anton Antonowitsch inspizieren – dies zumindest verrät das Hinweisschreiben seines Schwagers. Diese unerfreuliche Nachricht beunruhigt die Stadtfunktionäre sehr, denn wie jeder anständige Mensch hat jeder von ihnen Dreck am Stecken: Sie lassen sich schmieren, bestechen oder erfüllen ihre Aufgaben nicht.

Gleichzeitig ist ein junger Mann aus St. Petersburg im Gasthaus abgestiegen. Bereits in der dritten Woche wohne er dort und habe noch keine einzige Rechnung bezahlt, heißt es. Schnell geht das Gerücht um, dieser junge Mann sei der Revisor. Bürgermeister Antonowitsch ordnet „Aufräumarbeiten“ an und mahnt den Postboten, er könne doch mal ausnahmsweise eingehende Briefe überprüfen. „Das mache ich doch sowieso schon“, bekundet dieser dienstbeflissen. Vom Diener Ossip erfahren die Zuschauer indessen, dass der junge Verwaltungsangestellte auf dem Weg in die Heimat mittellos im Örtchen gestrandet sei.

Szenenwechsel: Das Stadtoberhaupt begibt sich ins Gasthaus, um die Lage zu inspizieren und Wogen zu glätten. Der Fremde mit Namen Chlestakow hingegen denkt, er werde wegen der unbezahlten Rechnungen gleich abgeführt, und gerät außer sich. Er schreit herum und beklagt sich wegen der schlechten Bewirtung. Der Bürgermeister ist durch diesen Ausbruch völlig eingeschüchtert und noch mehr davon überzeugt, es mit einem richtigen Staatsbeamten zu tun zu haben. Er beruhigt den Fremden, steckt ihm schnell 200 Rubel zu und bietet ihm ein Gästezimmer im eigenen Hause an. Nun werden dem „Inkognito“ verschiedene Besichtigungstouren durch die Stadt geboten – in Spital und Schule warten Annehmlichkeiten. „Das Gefängnis möchte ich lieber nicht besuchen“, macht Chlestakow deutlich.

Bald begreift er, dass die Leute ihn wohl mit jemandem verwechseln. Trotzdem spielt er das Spiel weiter, verlobt sich sogar mit der Tochter des Bürgermeisters. Kurz danach macht er sich aus dem Staub.

Während die Beamten in der Stadt die Verlobung feiern, tritt der Postmeister auf, der einen Brief von Chlestakow an einen Freund geöffnet hat. Darin macht Chlestakow sich über die Leute in der Stadt lustig, und der Schwindel fliegt auf. Chlestakow ist allerdings längst über alle Berge, während der echte Revisor wartet ...

Liebevoll hat das Achimer Laienensemble einen weiteren Klassiker inszeniert. Mit minimalen Mitteln und klar in Sprache und Spiel transportieren die acht Darsteller mit viel Chuzpe die böse Gesellschaftskritik des Autors und zeichnen dabei Konturen russischer Lebenswirklichkeit des 19. Jahrhunderts nach. Auf der Bühne agieren Götz Matthes, Meike Hager-Behr, Beate Schüssler, Hannes Radke, Regina Gürlich, Christel Schneider, Olga Schweizer und Holger Kohring. Am Freitag, 22. März, 20 Uhr, im Kasch folgt eine weitere Aufführung, bevor sich die Gruppe einer neuen Herausforderung hingeben wird. sch