Blutspende scheitert an Sprachhürde

Von: Michael Mix

Wer Blut spenden will, muss die deutsche Sprache beherrschen. archiv © hustedt

Achim – Blutspenden können Leben retten. Alle gesunden Menschen von 18 bis 69 Jahren sind zum Aderlass eingeladen. So oder ähnlich heißt es immer wieder in Aufrufen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), sich an den regelmäßigen Aktionen vor Ort zu beteiligen. Beim jüngsten Termin in der IGS Achim wurde allerdings ein junger Mann, der einen Teil seines Lebenssaftes abgeben wollte, um damit anderen in einer Notlage zu helfen, abgewiesen.

„Ein Syrer bat mich, ihn zur Blutspende zu begleiten, weil er erst seit wenigen Monaten in Deutschland lebt und deshalb kaum die Sprache hier beherrscht“, erzählt Jamal Maati. Der Bitte seines Bekannten sei er gerne nachgekommen, denn die Unternehmung habe ja einem guten Zweck gedient. Was allerdings nicht von Erfolg gekrönt war.

„Das DRK hat ihn leider nach Hause geschickt, weil er nicht genug Deutsch konnte“, berichtet Maati. Jeder, der sich Blut abzapfen wolle, müsse vor der Spende ein Formular dazu eigenständig ausfüllen, habe eine Helferin erklärt. Enttäuscht und irritiert traten die beiden Achimer unverrichteter Dinge den Heimweg an.

„Dass ihm die Blutspende wegen fehlender Sprachkenntnisse verwehrt wurde, verstehe ich nicht“, sagt Jamal Maati. „Ich hätte ihm doch beim Ausfüllen des Formulars helfen können.“

Ja, warum war das nicht möglich? Eine Antwort auf diese Frage ist vor Ort nicht zu erhalten. Das Rote Kreuz in Achim sei nur für die Stellung der Räume sowie die Verpflegung nach der Spende verantwortlich, teilen Vorsitzender Sven Lifka und Pressesprecherin Stella Renz mit und verweisen auf den für inhaltliche Fragen zuständigen DRK-Blutspendedienst für Niedersachsen / Bremen.

„Leider kommt es immer mal wieder vor, dass potenzielle Blutspenderinnen und Blutspender nicht zur Spende zugelassen werden können, da sie nicht alle dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllen“, antwortet Regionalleiter Jürgen Engelhard auf Nachfrage. Die Blutspende sei ein erster Schritt bei der Herstellung der lebensnotwendigen Blutpräparate, sie unterliege somit „strengen Richtlinien, die in der Hämotherapierichtline festgelegt und unumgänglich sind“. Diese habe die Bundesärztekammer in Kooperation mit dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Robert-Koch-Institut herausgegeben. „Sie ist bindend für alle blutspendeabnehmenden Institutionen und Einrichtungen“, erläutert Engelhard.

Eine Voraussetzung, um bei der Blutspende zugelassen zu werden, seien ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. „Diese sind nötig, um den Spenderbogen sowie das Arztgespräch selbstständig bewältigen zu können“, erklärt Engelhard. Ein Dolmetscher sei nicht zulässig, da das Arztgespräch der Vertraulichkeit und ärztlichen Schweigepflicht unterliege.

„Für den DRK-Blutspendedienst hat die Sicherheit sowohl für die Spenderinnen und Spender als auch für die Empfängerinnen und Empfänger der Blutpräparate allerhöchste Priorität“, betont der in der Hauptabteilung Blutspenderwerbung und Öffentlichkeitsarbeit tätige Regionalleiter. Auch aus medizinrechtlichen Gründen sei es somit immens wichtig, dass das ärztliche Gespräch ohne sprachliche Hürden vollzogen werden könne und die Spenderinnen und Spender sich zu eventuellen Risiken äußern könnten.

Jürgen Engelhard hofft auf das Verständnis aller, die deshalb beim Blutspenden außen vor sind. Aber das lasse sich ja auch ändern. „Sobald der betroffene syrische Mitbürger über ausreichend Deutschkenntnisse verfügt, freuen wir uns sehr, ihn wieder auf einem unserer Termine begrüßen zu dürfen.“