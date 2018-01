Bewegendes Kabarett der „Zollhausboys“ baut Brücken gegen das Fremdeln

Nach Auftritten im Bremer Schlachthof oder im Theater am Goetheplatz standen die „Zollhausboys“ nun auch auf der Kasch-Bühne. Auf dem Foto von links: Gerhard Stengert, Azad Kour, Ismaeel Foustok, Shvan Sheikho, Delyar Hamza und Pago Balke.

Achim - Von Ingo Schmidt. Das Interesse am Gastspiel der „Zollhausboys“ im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) am Sonntagabend war außerordentlich groß und glücklich schätzen konnten sich jene, die eine Platzkarte im ausverkauften großen Saal ergattert hatten. Die Zollhausboys, das sind vier unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus der Bremer Flüchtlingsunterkunft „Zollhaus“, die inzwischen erwachsen sind, sowie die Musiker und Kabarettisten Gerhard Stengert und Pago Balke.

Über anderthalb Jahre hinweg entstand aus einem Kulturprojekt für und mit gestrandeten Jugendlichen ein ausgesprochen unterhaltsames und zugleich sehr bewegendes, abendfüllendes Programm. Mit den Stilmitteln Musik und Gesang sowie Tanz und Theater beleuchten die sechs Künstler mal ernst, mal satirisch, biografisch und auch lyrisch die Themen Heimat, Fremdsein, Flucht und Fluchthintergrund.

In ihren Songs und Beiträgen liefern die jungen Männer einen Rückblick auf die 10 000-jährige Tradition ihrer Heimatstadt Aleppo und die Stadt Kobani, die für sie einmal das Paradies bedeuteten und deren Geborgenheit durch den Einzug des Terrors verloren ging. „In unserem schönen Land geht die Sonne auf, genutzt aber hat es nichts“, erklärt Ismaeel Foustok, „Blut, Asche und Schutt – alles kaputt.“

+ Pago Balke rühmt die Gastfreundschaft der Ur-Germanen, welche sogar Tacitus in seiner Schrift „Germania“ hervorgehoben habe. © Schmidt

Und sie beschreiben die Sehnsucht nach Heimat in der Fremde und dem Wunsch, die Familie wieder zu treffen und irgendwann einmal Zerstörtes wieder aufzubauen. „Wir haben Glück gehabt und leben in Sicherheit, Millionen andere aber haben das nicht.“ Sie rechnen ab mit Assads „freiheitsraubender Terror-Regierung“, die mit Folter und Zensur Menschen einschüchtert und mit Giftgas Träume zerstört.

Blues- und Rocksongs wechseln mit kurdischen Schmachtliedern, eindrucksvoll präsentiert von Delyar Hamza. Oder Pago Balke zeichnet in seinem „Schweizer Traum“ chaotische Zustände in Deutschland mit einer Kanzlerin, die sich mit Hilfe von Schleppern in einem Boot bei Nacht und Nebel über den Bodensee rettet, um mit einer Scheinheirat im Alpenstaat der „Wokommenwir-denn-dahin-Kultur“ zu entfliehen. Ein anderer Beitrag persifliert Originalzitate vom AfD-ler Bernd Höcke oder Auszüge aus dem Grundsatzprogramm seiner Partei, pantomimisch erhellt von Azad Kour.

Mit Unterstützung ihrer Mentoren Balke und Stengert präsentieren vier offenherzige syrische Flüchtlinge ein faszinierendes Programm, das durch Vielfalt und Authentizität seine Zuschauer berührt. Die Veranstaltung war so gut nachgefragt, dass die Künstler auf die große Bühne im Erdgeschoss auswichen. Um dem Ansturm zu genügen, wird es am 18. März einen zusätzlichen Auftritt im Kasch geben, „bei dem wir hoffentlich wieder den großen Saal füllen werden“, sagt Pago Balke.