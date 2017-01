Mit Blues Brothers ins Finale

ACHIM - Von Bernd Hägermann. Als Simon Tunkin in London und Hamburg die Hauptrolle im „Phantom der Oper“ sang und spielte, schrieb man die 1990er Jahre. Musicals gehörten zu den Anziehungspunkten größerer Städte. Heute ist die steile Erfolgskurve von Musicals etwas abgeflacht, aber die Melodien ziehen immer noch viele Menschen in Konzertsäle, Veranstaltungshallen oder Schulaulas.

Schon traditionell ist die Bühne des Achimer Cato-Bontjes-van Beek-Gymnasiums alljährlich Spielort eines hochkarätigen Ensembles (Nicole Bolley, Alexandra Gentzen, Deimos Virgillito), dem auch Simon Tunkin angehört. Am Montagabend luden die Künstler um die Choreographin Corie Townsend sowie den Band-Schlagzeuger und Moderator Axel Körber wieder einmal zur „Musical Night“. Veranstaltet wurde sie von der Mediengruppe Kreiszeitung.

Nach dem Intro mit „Lass den Zauber entstehen“ versetzte diese Night die Zuhörer mit „Something Rotten“ zurück in die Renaissance, als William Shakespeare zu Ruhm kam, um danach einen Klassiker des Musicals, „Cabaret“, der als Film Liza Minelli zum Durchbruch verhalf, anzustimmen.

Einer der unbestrittenen Stars dieses Musikgenres ist Sir Andrew Lloyd Webber. Der „Musical-Mozart“ schrieb Melodien für Millionen und zuletzt „School of Rock“. „Les Misérables“ hingegen gehört längst zu den Standards, genauso wie „Tarzan“, für den Phil Collins die Noten setzte.

Beschlossen wurde der erste Teil mit Stücken aus dem „König der Löwen“, mit „I Will Follow Him“ aus „Sister Act“ sowie einem „Mamma-Mia“-Medley: „Gimme, Gimme, Gimme“, „Voulez-vous“, „The Winner Takes It All“, „Dancing Queen“ und auch „Waterloo“.

Udo-Jürgens-Songs gab es zur Eröffnung des zweiten Teils der Musical Night. „Schenk mir noch eine Stunde“, „Griechischer Wein“, „Ich wünsch dir Liebe“ oder Danke für den Abend“ sind bekannt, das Musical „Hamilton“ weniger, das „Saturday Night Fever“ und das „Phantom der Oper“ dafür umso mehr. Weiter im Programm: „America“ aus der West Side Story von Bernstein, das „Eye Of The Tiger“ aus Rocky, ein „Hinter´m-Horizont“-Medley mit Stücken des Hutträgers und Nuschel-Barden Udo Lindenberg oder die Dreamgirls des Abends mit „Hard To Say Goodbye, My Love“.

Das Finale wurde bestritten mit den Blues Brothers (Everybody Needs Somebody, Minnie The Moocher), einigen Kompositionen von Freddie Mercury und der „Rocky Horror Show“.

Das Publikum belohnte das Zusammenspiel aus Gesang, Darstellung und Tanz immer wieder mit starkem Applaus.