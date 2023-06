Blühende Blumenfelder trotz Dürre: Gartenbaubetrieb Tewes hofft auf Regen

Von: Dennis Bartz

In gebückter Haltung schneidet Julian Tewes (links) die Bartnelken. David Tobaben, eigentlich Erzieher, packt mit an. © Bartz

Achim – Juniorchef Julian Tewes steht am Rand des Blumenfeldes, das der familiengeführte Gartenbaubetrieb an der Hasseler Straße in Achim bewirtschaftet, und stochert mit seinem rechten Fuß in der staubtrockenen Erde. „Das ist fast wie Wüstensand hier“, kommentiert er. Nach mehreren Wochen ohne Regenguss, dafür mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen, ist der Boden an dieser Stelle wie ausgedörrt.

Nur wenige Meter weiter zeigt sich ein ganz anderes Bild: purpurrote, weiße und rosa Bartnelken stehen dort in voller Blüte – eine kleine Oase, die mit großem Aufwand von dem Familienbetrieb gehegt und gepflegt wird.

Ohne den regelmäßigen Einsatz des Beregnungswagens, der Wasser im Radius von etwa 26 Metern auf dem Feld verteilt, würde dort derzeit jedoch kaum etwas wachsen. „Leider können wir an dieser Stelle keinen Brunnen bohren oder Wasser aus einem Graben entnehmen – wir müssen die Bewässerung also voll bezahlen“, erklärt Tewes, der deshalb genau darauf achtet, keinen Tropfen zu verschwenden.

Die wichtigste Regel dafür sollten auch Privatleute im heimischen Garten beachten, rät er: Er bewässert sein Feld ausschließlich abends, nachts oder am frühen Morgen. „Denn in der prallen Mittagssonne verdunstet das meiste Wasser, bevor es in den Boden einziehen kann.“

Außerdem verfährt er nach dem Motto: Weniger ist mehr. „Wer seine Pflanzen ständig feucht hält, muss dauerhaft mehr gießen. Sie haben ein ,Gedächtnis‘ und entwickeln nur so viel Wurzelwerk, wie sie müssen. Man sollte sie also besser ein wenig am Limit halten. Wir bewässern deshalb in der Regel nur ein Mal pro Woche.“

Am heutigen Samstag wird Julian Tewes mit seinem Verkaufswagen ab 7 Uhr auf dem Achimer Wochenmarkt stehen – einen Großteil der Blumen, die er dort anbietet, zieht er selbst. Beim Schnitt packt sogar Schwager David Tobaben mit an, nachdem er seit dem Morgen bereits als Erzieher gearbeitet hatte. „Es ist eben ein Familienbusiness. Aber dafür bekommt er gleich ein kaltes Feierabendbier“, sagt Julian Tewes und lacht. Die beiden ziehen ihre Arbeitshandschuhe über und greifen zum Messer. Danach schreiten sie in gebückter Haltung die Blumenreihen ab. Blütenstiel für Blütenstiel landet zunächst im Armwinkel und kurz darauf im Wassereimer.

Die Arbeitshaltung geht auf Rücken, Nacken und Schultern. „Wenn man den Job machen will, muss man Sport treiben – ich arbeite mit Hanteln und Therabändern und gehe regelmäßig zur Massage“, so Tewes.

Insgesamt 55 verschiedene Kulturen wachsen auf dem zwei Hektar großen Feld und in den Folientunneln. „Wir ziehen hier vieles vom Saatkorn bis zur fertigen Schnittkultur“, betont der Achimer und nennt beispielhaft Zinnien, Staticen, Astern, Malven, Löwenmaul, Panicum, Strohblumen und Sonnenblumen.

Mit Pflanzen, Gießen, Unkrautjäten und Schneiden ist es nicht getan: „Es ist der natürliche Instinkt der Blumen, sich fortzupflanzen. Wenn sie es schaffen, Samenkapseln zu bilden, haben sie ihr Werk getan. Deshalb entfernen wir frühzeitig einzelne Blüten – danach wachsen sie besser“, erklärt Julian Tewes und betont, dass dieses Prinzip auch im heimischen Garten bei vielen Pflanzen gut funktioniere.

Mögen die Arbeit unter freiem Himmel auch an heißen Tagen: Julian Tewes (von links), Schwager David Tobaben und Firmengründer Friedrich Tewes. © BARTZ

Bereits sei 1985 ist der Gartenbaubetrieb Tewes Stammgast auf dem Achimer Wochenmarkt. Die beiden Firmengründer Friedrich und Rita Tewes verbringen noch immer viel Zeit auf dem Feld, übernehmen die Pflege der Pflanzen und freuen sich darüber, dass ihr Sohn den Betrieb weiterführt. „Tradition und das Gefühl, verwurzelt zu sein, fehlt heute in dieser Gesellschaft oft“, betont der Seniorchef. Ans Aufhören denkt der 68-Jährige noch nicht: „Ich genieße die Arbeit in der Natur und bleibe so immer in Bewegung.“ Er kümmert sich auch um die Sonnenblumen, die im Hochsommer oder Herbst blühen werden. Rot-weißes Flatterband und an Fäden baumelnde CDs umrahmen den Bereich des Feldes, auf dem sie wachsen. Das soll Tiere schonend davon abhalten, die Pflanzen zu beschädigen. Hasen, Tauben, Krähen, Rehe, Fasane – die Liste der „Übeltäter“ ist lang, und die Folgen ihres Wirkens deutlich sichtbar: In den Reihen klaffen zahlreiche Lücken. Aber auch Hundebesitzer, die ihre Tiere über die Felder flitzen lassen, sorgen so regelmäßig für teure Trittschäden.

Trotz aller Herausforderungen hat es Julian Tewes nie bereut, in den Betrieb seiner Eltern eingestiegen zu sein: „Auch meine Frau, die in etwa vier Wochen ein Kind bekommt, hilft mit. Es macht uns viel Spaß und wir schaffen es, damit unsere Familie zu ernähren.“