Blick in die Weinkeller des Kanzleramts

Knut Bergmann schenkt ein und teilt aus: Weinqualität im Staatsbankett oft niveaulos

+ Der ehemalige Mitarbeiter des Präsidialamtes, Knut Bergmann, liefert einen Blick auf die Weinkultur im Staatsbankett und beginnt im Nachkriegsdeutschland der 1950er-Jahre. Fotos: Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. Weine auf deutschen Staatsbanketten der Nachkriegsgeschichte nimmt Knut Bergmann in seinem Buch „Mit Wein Staat machen“ unter die Lupe. Bei seiner Lesung am Freitagabend in der Buchhandlung Hoffmann führte der Autor seine rund 30 Gäste hinter die Kulissen von Schloss Bellevue und in die Weinkeller des Bonner und Berliner Kanzleramts. Dabei beleuchtete er ein Stück deutscher Kulturgeschichte aus einer eher ungewöhnlichen Perspektive.