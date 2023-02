Bleiben „Markthöfe“ nur schönes Schaubild?

Von: Michael Mix

Das seit Jahren leerstehende Nientkewitz-Haus und zwei benachbarte Gebäude sollen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. © Mix

Achim – Die darbende Achimer Innenstadt werde schon bald mit Leben gefüllt werden, versprach Rainer Ditzfeld wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl im September 2021. Der parteilose Amtsinhaber, der erneut als Kandidat für den Chefposten im Rathaus antrat, hatte an dem Abend im „Atrium“ mehrere Investoren an seiner Seite. Tenor des öffentlichkeitswirksamen großen Auftritts im kleinen Kreis:

Ein wiedergewählter Bürgermeister Ditzfeld bringt mit Hilfe von Geldgebern Achim in den kommenden Jahren entscheidend voran. Vor allem und zuerst mit dem Projekt „Markthöfe“. Investor Marco Bremermann von der Bremer Immobiliengesellschaft Müller & Bremermann stellte in Aussicht, in der besten Innenstadtlage am Glockenspiel im Jahr nach der Wahl, die Ditzfeld haushoch gewann, drei alte Gebäude abzureißen und auf der Fläche einen Neubau zu errichten, der moderne Einkaufsflächen, Gastronomie, Büros, Wohnungen sowie Innenhof und Tiefgarage beherbergt.

Doch passiert ist bis heute – nichts, jedenfalls nichts Ersichtliches. Seit nahezu drei Jahren zieren plakatierte Visualisierungen, die die angedachte schöne neue Einkaufs- und Gastrowelt zeigen, die Schaufenster des Nientkewitz-Hauses. Warum ist das so? Und werden die „Markthöfe“ – ein Kernstück der Achimer Innenstadtentwicklung und ein zentrales Wahlkampfversprechen Ditzfelds – noch verwirklicht oder verschwinden die Pläne in der Versenkung?

„Es ist alles nicht so einfach“, sagt der Bürgermeister auf Nachfrage. So habe es lange gedauert, bis klar gewesen sei, dass Investor Bremermann neben dem Nientkewitz- und dem NKD-Gebäude auch die dritte Immobilie dort, das sogenannte Gretzschel-Haus, bekomme.

Rainer Ditzfeld verweist außerdem auf die „Zins- und Preisentwicklung“ infolge des Kriegs in der Ukraine. „Die Finanzierungsmöglichkeiten haben sich verschlechtert“, stellt das Stadtoberhaupt fest. „Es muss alles neu kalkuliert werden.“ Dennoch gehe er davon aus, dass Bremermann die „Markthöfe“ auf die Beine stellt.

Der Immobilienhändler arbeite daran, versichert der vom Unternehmen beauftragte Pressesprecher Daniel Günther auf Nachfrage. „Es ist leider bei solchen Bauprojekten so, dass man vieles nicht sieht, weil vieles im Hintergrund passiert.“ Zurzeit würden Konzepte für den Brand- und Schallschutz sowie für die Energieversorgung und die Mobilität für das Vorhaben erstellt, erläutert Günther.

Dass das NKD-Gebäude nicht, wie vorgesehen, schon im vorigen Sommer abgerissen wurde, verzögere das Projekt nicht. Dennoch sei es ärgerlich, dass der Modediscounter „entgegen der ursprünglichen Aussage“, Ende Juni 2022 die Räume freizumachen, „die Option gezogen hat, den Mietvertrag zu verlängern“. Dem Vernehmen nach um ein Jahr.

Beim an der Ecke zur Achimer Brückenstraße stehenden Gretzschel-Haus stellen sich laut Günther mehrere Fragen: „Wie kann die Idee des Architekten umgesetzt werden? Was ist am Markt wirtschaftlich und technisch machbar?“ Der bei einem städtebaulichen Wettbewerb als Sieger hervorgegangene Entwurf der Lohmann-Architekten aus Rotenburg für das gesamte Areal sehe für das Haus „große Fensterscheiben über zwei Etagen“ vor.

Der Neubau auf der Fläche des Nientkewitz-Gebäudes, das Bremermann zwischenzeitlich dem Lions-Club für seinen Kleidermarkt zur Verfügung gestellt habe, solle wie geplant im Erdgeschoss Platz für Einzelhandel bieten. Aber ob die ursprünglichen Ideen, dort ein Café und einen Bioladen oder aber auch einen Textilisten anzusiedeln, umgesetzt werden, sei noch offen, sagt Günther.

Das Verbraucherverhalten habe sich aufgrund der Energiekrise und der Inflation geändert. Eine Marktanalyse laufe. Schließlich gehe es um die Frage: „Baue ich da etwas, was am Markt funktioniert?“

Oder anders formuliert: „Die Transformation vom Architektenwettbewerb zur realistischen Nutzungsplanung muss geschafft werden.“ Es gelte, passende Betreiberkonzepte zu finden.

Die Planung, die jetzt gemacht werde, sei die Grundlage für den Bauantrag, der mit der Stadt abgestimmt werde „und noch in diesem Jahr beim Landkreis eingereicht werden soll. Mit der Baugenehmigung rechnen wir im nächsten Jahr“, zeigt Pressesprecher Günther eine Zeitschiene auf, die unter Umständen aber auch ins Rutschen geraten könne. Die dann folgende Ausschreibung der Gewerke berge allerdings noch viel größere Unsicherheiten. Daniel Günther erinnert an den Handwerkermangel und die Engpässe bei Materialien, „bei manchen haben wir schon 50 Wochen darauf gewartet“.

Und wann eröffnen die „Markthöfe“? „Frühestens 2025, vielleicht auch erst später“, sagt Günther. Festlegen wolle er sich da nicht. Ob Bürgermeister Rainer Ditzfeld diesen „Meilenstein der Innenstadtentwicklung“ in seiner Amtszeit, die am 31. Oktober 2026 endet, noch erleben wird, ist also offen.