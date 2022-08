„Bisher glimpflich davongekommen“

Von: Dennis Bartz

Auch auf trockenen Stoppelfeldern kann sich ein zunächst kleiner Brand schnell ausbreiten. Archivfoto: Marcus Martz © -

Achim – So wie die Sommerferien vor sechs Wochen begonnen hatten, so gehen sie in dieser Woche zu Ende: mit brütender Hitze bei über 30 Grad Celsius und viel Sonnenschein. Die meisten Menschen haben die Urlaubszeit für entspannte Besuche im Freibad, im Biergarten oder in der Eisdiele genutzt. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet waren dabei immer in Alarmbereitschaft.

Denn aufgrund der langen Dürreperiode steigt die Gefahr von Wald- und Flächenbränden. Wie gut sind die Einsatzkräfte auf den Ernstfall vorbereitet? Darüber klären Dennis Fischer, Mitglied der Arbeitsgruppe „Waldbrand und Flächenbrand“ in Achim, und der stellvertretende Stadtbrandmeister Hans Hoffmann auf.

„Bisher sind wir glimpflich davongekommen und mussten nur zu ein paar kleineren Flächenbränden ausrücken, zum Beispiel als Folge von Funkenflug entlang der Bahnstrecke“, zieht Dennis Fischer eine positive Zwischenbilanz und lobt in diesem Zusammenhang das verantwortungsbewusste Verhalten der Bürger.

Denn wenn es zu einem Brand kommt, sei fast immer Fehlverhalten der Grund dafür. „In einem Waldstück bricht nicht allein wegen Hitze und Trockenheit Feuer aus. Dazu gehört schon mehr“, betont Hans Hoffmann.

Neben Brandstiftung gebe es viele weitere mögliche Ursachen, erläutert Dennis Fischer: „Lagerfeuer, eine Zigarettenkippe oder Grillen in der Natur sowie ein auf trockenem Gras geparktes Fahrzeug können zu einem Brand führen. Aber selbst eine simple Glasscherbe kann sich durch die Sonne in ein Brennglas verwandeln.“ Weil das verheerende Folgen haben und teuer werden kann, wenn der Schuldige ermittelt wird, mahnt Dennis Fischer weiterhin zur Vorsicht. Bis mindestens zum Wochenende soll es heiß und trocken bleiben.

Das Risiko von Wald- und Flächenbränden beschäftigt die hiesige Feuerwehr nicht erst seit diesem Sommer. „Das Thema haben wir seit Jahren im Blick und wir haben uns deshalb lange vor der aktuellen Dürre um eine entsprechende Spezialausrüstung gekümmert“, betont Hans Hoffmann. Es sei wichtig, auf alle denkbaren Szenarien vorbereitet zu sein, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt.

Wald- und Flächenbrände stellen die Feuerwehr dabei vor besondere Herausforderungen, erklären die Experten. „Wir benötigen dafür eine andere Ausrüstung als bei einem Hausbrand“, sagt Hoffmann. Ein Problem ist die Wasserversorgung, denn im Wald und im Moor sowie auf Feldern gibt es keine Hydranten. Oft seien die Wege zudem nicht breit genug, um die Brandstelle mit dem Tanklöschfahrzeug zu erreichen. „Wir haben in Achim zwar die Weser, aber die ist je nach Einsatzort mehrere Kilometer entfernt. Dann müssen wir viele Schläuche verlegen und wegen der Steigung mehrere Tragkraftspritzen einsetzen“, klärt Hoffmann auf.

Jede Ortsfeuerwehr in Achim hat ein Tanklöschfahrzeug mit mindestens 2 000 Litern Wasser an Bord – die beiden Stützpunktfeuerwehren in Baden und Uphusen zusätzlich ein zweites Fahrzeug. Die Stadtfeuerwehr in Achim soll voraussichtlich im kommenden Jahr ein Tanklöschfahrzeug mit einem 4 000-Liter-Tank erhalten. „Wir unterstützen uns im Ernstfall gegenseitig, da kommt schon etwas zusammen“, betont Hoffmann.

Um die Spezialausrüstung zu transportieren, hat die Feuerwehr zusätzlich einen Logistik-Gerätewagen, der mit wenigen Handgriffen für den Einsatz ausgerüstet werden kann. Dafür stehen am Standort in Achim vorgepackte Rollcontainer bereit.

Zusätzlich ist die Einsatzkleidung inklusive Stiefel so vorbereitet, dass die Einsatzkräfte innerhalb weniger Sekunden hineinsteigen können. „Nur so schaffen wir es, innerhalb von 15 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort zu sein. Und das muss immer unser Ziel sein“, betont Hans Hoffmann.

Weil es beim Löschen von Waldbränden nicht nur auf die Wassermenge, sondern auch auf die Dauer ankommen kann, setzt die Feuerwehr auf dünnere Schläuche, die eine geringere Wassermenge transportieren. „Damit können wir das Löschwasser gezielt einsetzen. Sie sind leichter und lassen sich schneller im Wald auslegen“, so Hoffmann weiter. Zusätzlich kommen Löschrucksäcke zum Einsatz, die mit kleineren Mengen Wasser gefüllt sind.

Um für die schweißtreibenden Einsätze im Sommer noch besser gerüstet zu sein, wünscht sich die Feuerwehr eine neue Ausstattung mit leichter Einsatzkleidung. „Bei Wald- und Flächenbränden sowie bei Verkehrsunfällen ist diese besser geeignet“, erklärt Fischer, der sich mittelfristig auch ein leichteres Tanklöschfahrzeug wünscht: „Wenn es beispielsweise im Moor brennt, bekommen wir mit unseren schweren Fahrzeugen eventuell Schwierigkeiten. Insgesamt können wir aber sehr zufrieden sein. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister ist sehr gut.“

Dennis Fischer, 37 Jahre aus Achim-Baden, ist verantwortlich für die Führungskräfteausbildung an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein in Flensburg. 2020 hat er die Arbeitsgruppe „Waldbrand und Vegetationsbrand“ in Achim mitbegründet und war beim schweren Moorbrand 2018 in Meppen im Einsatz. © FEUERWEHR

Damit jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau im Ernstfall weiß, was er beziehungsweise sie zu tun hat, nehmen die Einsatzkräfte regelmäßig an Schulungen und Übungen teil. „Auch die Ausbildung muss bezahlt werden. Zum Glück wird die Vegetationsbrandbekämpfung von der Stadt Achim ernst genommen. Das hat sich bezahlt gemacht. Nun ist die Hitzewelle da, und wenn es zum Ernstfall kommt, sind wir gut darauf vorbereitet“, verspricht Fischer, der auf eine andere Problematik aufmerksam macht: Für neue Wohngebiete sieht der Trinkwasserband meist Leitungen mit einem geringeren Durchschnitt vor, weil dickere Leitungen leichter verkeimen. „Für die Feuerwehr ist das aber ein Desaster, denn wir sind bei der Brandbekämpfung auf dicke Leitungen angewiesen. Dafür müssen wir gemeinsam mit dem Trinkwasserverband eine Lösung finden – und ich bin mir sicher, das wird uns gelingen“, sagt Hans Hoffmann.

Hans Hoffmann, 54 Jahre alt, ist stellvertretender Stadtbrandmeister und stellvertretender Leiter der technischen Einsatzleitung im Landkreis Verden. Er arbeitet beim THW in Hoya und beschäftigt sich dort mit der Gefahr von Umweltkatastrophen. Hans Hoffmann ist seit 43 Jahren Feuerwehrmitglied. © Bartz

Nicht nur in Sachen Ausrüstung sind die Achimer Wehren derzeit zufrieden – auch personell passt es. „Anders als in vielen anderen Städten und Gemeinden haben wir hier in Achim während der Pandemie unterm Strich niemanden verloren. Wir haben 319 aktive Feuerwehrfrauen und -männer, und wir freuen uns über einen Zuwachs in den Kinder- und Jugendfeuerwehren. Die jüngeren Mitglieder sind schließlich unsere Zukunft – über die Jungen und Mädchen begeistern wir aber auch die Eltern für uns“, so Hoffmann weiter.

Die Feuerwehr profitiere insgesamt davon, dass die meisten Mitglieder in Achim oder in der Nähe arbeiten. „Wir haben nur wenige Pendler, die von weit her anreisen müssen. Weil sich die Ortswehren gegenseitig unterstützen, können wir auch zeitlich schwierige Einsätze wie an einem Dienstagvormittag bewältigen, obwohl dann die meisten Menschen arbeiten müssen. Wir sind also zu jeder Zeit eine schlagkräftige Truppe. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus. Jeden, der sich für die Feuerwehr interessiert, ist bei uns willkommen“, lädt Hans Hoffmann zu den Übungsabenden ein.