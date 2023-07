Bildung schon in Kita

Von: Michael Mix

Sprachförderung, wie hier in der Kita Achimer Schlaumäuse, und andere Bildung sollte in Kindergärten künftig an der Tagesordnung sein, verlangt die SPD-Ratsfraktion. archiv © mix

Achim – „Mit Bildung erst in der Schule anzufangen, ist zu spät“, sagt Paul Brandt. Da sei „das Kind oft schon in den Brunnen gefallen“. Der Staat, die Stadt müsse bereits im Vorfeld der Grundschule einen Rahmen fürs Lernen schaffen, sodass die „immer häufiger überforderten“ Lehrkräfte nicht alles auffangen müssten, was im Elternhaus vernachlässigt oder nicht hinbekommen worden sei, verlangt der Achimer Sozialdemokrat.

In Kindergärten passiere in dieser Hinsicht leider viel zu wenig. Unter anderen Voraussetzungen, mit deutlich mehr Personal als bisher, sei es aber möglich, den Nachwuchs spielerisch schon ein Stück weit für das Leben und die Berufswelt fit zu machen.

„Kindertagesstätten sind keine Aufbewahrungsorte, es sind Bildungs- und Entwicklungseinrichtungen“, stellt der bildungspolitische Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion im Gespräch mit dieser Zeitung fest. Im Kindergarten gelte es, Grundlegendes wie Kommunikationstechnik und das Beherrschen der deutschen Sprache einzuüben. „Das betrifft Kinder von Migranten, aber auch von Einheimischen, die in der Schule oft genug noch Defizite auf diesem Gebiet aufweisen“, merkt Brandt an. Außerdem gehe es darum, „ein Gruppenverständnis zu entwickeln – ich und die anderen – und im Team zusammenzuarbeiten“.

Beim derzeitigen Betreuungsschlüssel in den Kitas könne das Personal das alles selbstverständlich nicht leisten. Lediglich zwei Kräfte, fast immer Erzieherinnen „und leider nur sehr vereinzelt in dem Beruf tätige Männer“, müssten sich um eine Gruppe mit 25 Kindern kümmern. Aber nachdem die Stadt von 2016 bis 2021 neun Millionen Euro in den Bau von Kindertagesstätten gesteckt habe und noch zwei weitere bald fertig seien, „gibt es für jedes Kind im Stadtgebiet einen Platz, wenn auch nicht immer den direkt vor der Haustür“, erläutert Brandt. „Und deshalb ist es jetzt das Ziel der SPD: drei Erziehungskräfte für eine Gruppe mit 20 Kindern.“

Natürlich sei das nicht einfach zu verwirklichen. „Es mangelt ja vielfach an Fachkräften auf diesem Sektor“, räumt der Vorsitzende des Sozialausschusses des Stadtrats ein. Aber Politik und Verwaltung in Achim unternähmen große Anstrengungen, das Dilemma zu beseitigen. „Die Stadt zahlt Neueinsteigern, die nach der Schule eine Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher beginnen, 570 Euro im Monat“, informiert Brandt. Und Quereinsteiger erhielten rund 1 500 Euro. Darüber hinaus würden den Neulingen helfende „Anleiterinnen“ in den Kitas zusätzlich vergütet. Dafür stelle die Stadt 280 000 pro Jahr im Haushalt zur Verfügung. Und auch eine Koordinatorin oder einen Koordinator für das Ganze wolle die Verwaltung noch einstellen.

Dass die Stadt mit finanziellen Anreizen um neues Kita-Personal buhlt, hat seinen Grund. Wer eine vierjährige Ausbildung zur Erziehungsfachkraft an Berufsbildenden Schulen samt Praktika in Kitas macht oder eine Lehre für die Sozialpädagogische Assistenz, bekommt dafür kein Geld. Ein Missstand, den politisch Verantwortliche in Bund und Ländern schon seit Jahren beklagen und ändern wollen, der jedoch bis heute besteht, worüber Paul Brandt nur den Kopf schütteln kann. „Wohnung, Ernährung oder Mobilität müssen ja bezahlt werden. Das macht den Beruf für junge Leute uninteressant, für Männer erst recht.“

SPD-Ratsherr Paul Brandt will die Bildungslandschaft in Achim weiter verbessern. © -

Der SPD-Ratsherr sieht dringenden Handlungsbedarf. „Wenn wir vernünftige Bildung unserer Kinder haben wollen, müssen wir auf diesem Sektor investieren. Es ist der einzige Rohstoff, den wir in Deutschland haben.“

Bildung sei nicht zuletzt „Grundlage für die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft“. Brandt sieht den Bund in der Pflicht, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Die Regierung in Berlin sollte seiner Auffassung nach den Städten und Gemeinden, die ja für die Kitas zuständig seien, die erforderlichen Mittel bereitstellen.

Achim habe zunächst mal seine Hausaufgaben gemacht. „Wir sorgen hier jetzt für eine bessere Ausbildung und Lebensbedingungen der Aspiranten, die in der Kita arbeiten wollen.“ Was dazu angetan sei, auf längere Sicht auch die Grundschulen zu entlasten. Und nebenbei genauso Mütter und Väter oder Alleinerziehende, die Erziehungsarbeit nicht leisten könnten oder wollten.

Bildungspolitiker Brandt schwebt allerdings noch mehr vor. „Kita- und Schulbereich sowie die Zivilgesellschaft müssen besser miteinander verzahnt werden“, fordert der 70-Jährige. Aber auch da sei die Stadt auf einem guten Weg. Brandt verweist auf einen Beschluss aus dem vorigen Jahr.

„Für die Koordination der außerschulischen Angebote im Rahmen des Ganztages an den Achimer Schulen wird zum Haushaltsjahr 2023 im Stellenplan eine neue Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden geschaffen“, heißt es im Wortlaut. Zunächst 50 000 Euro habe die Stadt dafür veranschlagt, aber noch sei niemand eingestellt worden.

Die neue Kraft solle Verwaltungsmitarbeiterinnen im Rathaus und Leitungspersonal in den Schulen in Sachen Ganztagsangebote entlasten, erklärt Brandt. Denn um diese für die Stunden nach dem Unterricht und dem gemeinsamen Mittagessen zu organisieren, müssten vielfach Vereine, Musikschulen oder Ehrenamtliche rekrutiert werden, was einen hohen Zeitaufwand erfordere.

„Aufgabe des oder der Neuen ist, die Angebote der Ganztagsschule in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen oder anderen Externen zu koordinieren“, erläutert Paul Brandt. Und schiebt hinterher: „Das sollte in organisierter Form auch auf den Kita-Bereich ausgedehnt werden, etwa für Sport und die Leseförderung von außen.“