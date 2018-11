Ein bilderreicher Spaziergang durch Baden

Rund 60 historischen Fotos stehen noch einmal genauso viele aktuelle Aufnahmen gegenüber in Ulf Suchantkes neuem Bildband über Baden. - Foto: Bischoff

Baden - Von Sandra Bischoff. Wenn es um die Villa Carola am Weserhang geht, bekommt Ulf Suchantke leuchtende Augen. „Das ist für mich das schönste Haus in Baden“, sagt er. In seiner zweiten Chronik über den Achimer Stadtteil taucht die im Jahr 1900 errichtete Jugendstilvilla deshalb auch auf. „Ein Spaziergang durch den Ort Baden“ heißt der Bildband mit historischen und aktuellen Fotos, der vor wenigen Tagen erschienen ist.

Seit 1986 wohnt Ulf Suchantke in Baden, 37 Jahre war er Lehrer an der Hauptschule in Achim. Mittlerweile ist der 66-Jährige pensioniert – und widmet sich seinen Hobbys Fotografieren und Postkarten Sammeln.

Vor einem guten Jahr erschien sein erster Bildband mit dem Titel „Ein Spaziergang entlang der Weser“. Die Auflage von 200 Exemplaren war ihm zufolge schnell vergriffen. Mittlerweile besitzt der 66-Jährige mehr als 150 Postkarten aus Baden, und der zweite Band entstand.

Der fotografische Spaziergang durch das ehemalige Dorf beginnt an der Hünenburg, führt entlang der Verdener Straße, beleuchtet einige Nebenstraßen und endet am Ortsausgangsschild Am Lahof. Jedem historischen Bild stellt Suchantke ein aktuelles Foto gegenüber und macht so die Gegensätze zwischen Alt und Neu deutlich. Ein kurzer Text informiert darüber, wo sich die Gebäude befinden oder damals standen. Jahreszahlen geben Hinweise zum Entstehungsdatum, einige Bilder sind allerdings auch undatiert.

Daneben sind auch Luftaufnahmen zu finden. „Ein befreundeter Pilot ist mit mir über Baden geflogen, damit ich die Bilder machen kann“, berichtet Suchantke.

Die alten Postkarten kauft Suchantke im Internet bei speziellen Händlern. „Postkarten mit Badener Motiven wird man hier nicht kriegen, die sind ja alle verschickt worden.“ Die Karte, die die Villa Carola zeigt, stammt von 1900 und ist damit die älteste Aufnahme in dem Buch. In Sütterlin stand auf der Rückseite eine Art Gedicht an eine junge Frau, berichtet der Hobby-Fotograf. Einige der rund 60 historischen Bilder hat ihm auch die Geschichtswerkstatt zur Verfügung gestellt. „Mir war es wichtig, keine Bilder zu verwenden, die schon im ersten Band erschienen sind. Das ist mir gelungen“, sagt der Pensionär. Der Badener Orts-Chronist Heinz Kuhlmann habe noch einmal alles auf seine Richtigkeit überprüft.

Dass das Stadtarchiv den ersten Teil seines „Spaziergangs“ übernommen hat, sei ein „erhebendes Gefühl“, berichtet der Badener. Er selber habe seinen Ortsteil durch die Arbeit an den beiden Büchern sehr viel besser kennengelernt. „Ich denke, dass eine solche Chronik wichtig für die Nachwelt ist, weil man die Entwicklung nachverfolgen kann.“

Der Bildband ist ab sofort in den Buchhandlungen Mildner in Baden und Hoffmann an der Obernstraße erhältlich und kostet rund 20 Euro.