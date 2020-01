Bilanz mit Biss und Quiz beim Jahresrückblick

Achim - Von Ingo Schmidt. Die zweite Halbzeit der aktuellen Kabarettsaison im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) ist am Sonntagabend mit einem politischen Programm gestartet: Unter dem Titel „Schwamm drüber – Jahresrückblick“ betrachtete Anny Hartmann die Ereignisse des vergangenen Jahres und zog im voll besetzten Blauen Saal eine bissige Bilanz.

Die Kölnerin muss schnell reden, denn ihre Liste ist lang. Rasant führt sie ihr Publikum durch den Abend und findet Monat für Monat Merkwürdiges und Denkwürdiges: Ihre Themen reichen von der Klimaschutz-Debatte, über präsidiales Amtsenthebungsverfahren in den USA oder Fahrverbote in deutschen Innenstädten sowie, damit verbunden, die Forderung nach einem Entzug der Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe. Hartmann fragt: „Was hat die CDU eigentlich gegen saubere Luft in Innenstädten?“ Auch „Ärzte ohne Grenzwerte“ melden sich zu Wort: Der Lungenfacharzt Dieter Köhler habe sich in die Feinstaubdebatte eingeschaltet. Schädigungen der Lunge durch Zigarettenrauch seien bekannt, aber nicht durch Feinstaubpartikel und Stickoxidbelastung. Am Ende sei herausgekommen, dass sich die Fachleute um den Faktor hundert verrechnet hatten. „Die Autoindustrie zahlt eben besser als die Krankenkassen“, vermutet Hartmann den Grund hinter der Rechenschwäche.

Weitere Themen sind AKK und die Genderklo-Diskussion und der Brand der Kathedrale Notre-Dame. Friedrich Merz als selbst ernannter Vertreter der bürgerlichen Mitte – und im Besitz zweier Flugzeuge – habe via Twitter zu Spenden aufgerufen. „Der Mann unternimmt endlich mal was“, frotzelt Hartmann, „der fordert andere zum Handeln auf.“

Mit prominenten Aussagen lädt die 50-Jährige zum Quiz ein und verteilt Fairtrade-Schokolade. „Klimaschutz sollte man den Profis überlassen“, zitiert sie und fragt: „Wer hat das gesagt?“ Na klar, Christian Lindner. Anschließend erinnert die Kabarettistin an die skandalöse Paderborn-Rede von Clemens Tönnies beim Tag des Handwerks. „Der Rassismus kommt aus der Mitte der Gesellschaft“, stellt die Kölnerin fest. Überhaupt geraten rechtsextreme Umtriebe zum zentralen Thema des Abends: Die mediale Welle sei hochgeschlagen, als in Amberg jugendliche Asylbewerber eine Schlägerei anzetteln. Gleichzeitig fährt im Ruhrgebiet ein Mann mit seinem Auto vorsätzlich in eine Ausländergruppe. „Dort kamen keine Forderungen nach mehr Sicherheit“, beobachtet Hartmann und sieht darin ein Ungleichgewicht: „Die mediale Wirkung hat offenbar mit Aussehen und Herkunft zu tun.“

Einen Anknüpfungspunkt findet sie im Mai, als das Grundgesetz Geburtstag feiert. „Der Artikel eins muss unbedingt ergänzt werden“, fordert die Kabarettistin. Die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar, müsse der Artikel eigentlich lauten.

Und sie zitiert den verstorbenen Autor Wiglaf Droste, der die Würde des Menschen als einen Konjunktiv bezeichnete. Weiter fordert Hartmann eine Änderung des Artikels 38: Wahlrecht solle in Wahlpflicht geändert werden. „Zum Wählen kriecht in Deutschland kaum ein Arsch von der Couch“, kommentiert sie bissig ihre Forderung. Schließlich pflege man ein Verhältniswahlrecht – da sei es verhältnismäßig dumm, nicht zu wählen.

Im Juni erschießt ein Rechtsextremer den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. In den Zeitungen sei darauf zu lesen gewesen, der habe sterben müssen, weil er sich sozial engagiert hatte. „Nein, er hat sterben müssen, weil ihn eine Kugel in den Kopf getroffen hat“, stellt Hartmann entgegen. Man dürfe nicht ständig aktiv mit passiv verwechseln. Es gehe dabei um Rassismus und deshalb müsse man Nazis auch klar als solche bezeichnen.

Weitere Aufreger waren die Forderung nach einem bundesweiten Tempolimit, 30 Jahre Mauerfall und das Klimapaket: „Veni, vidi, violini – die Bundesregierung kam, sah und vergeigte“, so Hartmann lapidar. Klimaschutz sei Menschenschutz, darüber müsse sich jeder klar werden. Auch Hartz-IV-Sanktionen gerieten 2019 in die Kritik. Hartz IV sei ein Angstsystem, das die Furcht schüre sozial abzurutschen. „Nur 15 Monate trennen den arbeitslosen Arbeiter von Hartz IV“, rechnet Hartmann vor.

Und ihr fällt auf: Auch Rechtsextreme klagen über Zukunftsängste. Vielleicht bestehe dort ein Zusammenhang?