Bierden bis Jahresende Großbaustelle

Von: Michael Mix

Auf diesem Teilstück der Bierdener Dorfstraße starten kommende Woche die Tiefbauarbeiten. Radfahrer können aber die Baustelle passieren. © mix

Achim – Bierden wird zur Großbaustelle. Wegen Tiefbauarbeiten für Kabel- und Rohrverlegungen im Auftrag der Stadtwerke Achim werden ab der kommenden Woche bis zum Ende dieses Jahres in dem Ortsteil nach und nach diverse Straßenabschnitte teil- und vollgesperrt, teilt Kai Purschke, Pressesprecher der Stadt, mit.

Allerdings betrifft das nicht die Hauptverkehrsader, also die Bremer Straße. Mit Beeinträchtigungen müssen die Bewohner des Viertels zwischen der Grundschule und dem Werder-Deich rechnen. Wer dort lang muss, hat sich also auf Umleitungen einzustellen. Oder nutzt Alternativen zum Auto, denn unmotorisierte Mobilität wird in dem Gebiet weiterhin möglich sein.

Betroffen von der Wanderbaustelle sind nach Angaben von Purschke abschnittsweise die Bierdener Dorfstraße, Zu den Wiesen, Notweg, Am Werder, Berliner Straße, Dünenweg, Weizenkamp, Winterweg, Fritz-Harries-Straße und Osterende. „Die Straßen werden jeweils in Bauabschnitte aufgeteilt, insgesamt werden auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Versorgungsleitungen neu verlegt“, erläutert Purschke.

Die erste Baustelle wird am Montag, 21. August, eingerichtet. Noch am selben Tag oder einen Tag danach startet Purschke zufolge abschnittsweise die Vollsperrung der Bierdener Dorfstraße zwischen den Einmündungen Zu den Wiesen und Kirchweg. „Im Anschluss, ein genaues Datum kann die beauftragte Firma aktuell noch nicht nennen, wird in der Straße Zu den Wiesen gearbeitet.“

Nach Vorgabe der Stadt Achim dürfen die Arbeiten im Abschnitt Bierdener Dorfstraße zwischen den Einmündungen Kirchweg und Auf dem Brink wegen der Grundschule und deren Betrieb ausschließlich während der Herbstferien im Zeitraum vom 16. bis 30. Oktober erfolgen, informiert Purschke weiter. Dort werde es dann eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung geben.

Auch während der Buddelei sei gewährleistet, dass die Anwohner „über Auffahrten und Zugänge mit Brücken jeweils weiterhin ihre Grundstücke erreichen. Fußgänger und Radfahrer können die einzelnen Baustellen passieren. Umleitungsstrecken für den motorisierten Verkehr sind jeweils ausgeschildert.“