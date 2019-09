Bewegung schafft mehr Beweglichkeit

Bewegung macht Spaß – wie könnte man diese These besser untermauern, als mit diesem Stimmungsbild von der Wassergymnastikgruppe beim Tag der offenen Tür der Reha-Sportgemeinschaft Verden? Fotos: Hemmen

Achim – Im Untergeschoss der Achimer Aller-Weser-Klinik, wo die Reha-Sportgemeinschaft Verden-Achim ihre Räume hat, herrschte am Wochenende ein reges Treiben mit vielen Bewegungsangeboten und Gesprächen. Die Reha-Gruppe hatte ihr zehnjähriges Bestehen zum Anlass genommen, um einen Tag der offenen Tür anzubieten.

Am 14. Oktober 2009 wurde die Reha-Sportgemeinschaft Verden-Achim mit sechs Mitarbeitern gegründet. Betreut wurden anfangs 36 Wasser- und fünf Trockengruppen, erklärte der Vorsitzende Jeldrik Buhrdorf in seiner Begrüßung. „Die stetige Nachfrage hat uns zu einem Team von 22 Mitarbeitern anwachsen lassen. Heute werden wöchentlich zirka 1 000 Teilnehmer von Physiotherapeuten, Diplomsport- und Gymnastiklehrern individuell in 96 Wasser- und 18 Trockengruppen betreut“, berichtet Buhrdorf weiter.

Der TSV Bierden und die Therapiegruppe Achim der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew sind ebenfalls beim Reha-Sport integriert. „Eine Kooperation mit dem Achimer Krankenhaus bietet eine Grundlage, um unser vielseitiges Leistungsangebot zur Erhaltung und Wiederherstellung der Mobilität vor Ort aufrechterhalten zu können. Dafür sind wir sehr dankbar“, führt Buhrdorf weiter aus.

Übungsleiterin Ute Malscheski will den Fürsorge- Auftrag mit dem qualifizierten Personal für Achim erhalten und hofft auf eine zumindest gleich bleibende Resonanz für das Rehabilitationsangebot. „Wir machen nicht nur Sport, sondern haben auch Spaß dabei, und jeder macht nur so viel, wie er maximal leisten kann.“

Die häufigsten Probleme seien Rücken-, Hüft-, Schulter- und Kniebeschwerden. Neben dem Reha-Sport bietet das Team im 32 bis 34 Grad warmen Wasser eine 30-minütige Wassergymnastik an, die Muskel- und Gelenkschmerzen lindert und den Bewegungsapparat fördert. „Mit der Vibrationstherapie auf der Galileo-Trainingsplattform lassen sich effektiv Verspannungen lösen und die Muskulatur kräftigen“, fügt die engagierte Übungsleiterin hinzu.

Eine Verordnung für den Reha-Sport ist auf Anfrage bei allen niedergelassenen Ärzten zu bekommen. Je nach Krankheitsbild ist sie ein bis zwei Jahre gültig und es fallen keine finanziellen Eigenleistungen an. „Wer sich vorher informieren möchte, darf gerne von Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, bei uns vorbeikommen“, ergänzt Ute Malscheski. hem